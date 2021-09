Tours : une manifestation de soutien au peuple afghan pour "ne pas oublier ce qu'il se passe sur place"

Depuis un mois, l'Afghanistan redécouvre la terreur, la répression et la charia imposée par les Talibans. Leur entrée dans Kaboul, le 15 août, et leur prise de pouvoir dans la foulée a créé un véritable chaos dans tout le pays. Et la situation devient pire encore chaque jour qui passe. Pour soutenir le peuple afghan, l'association Erfan organise un rassemblement à Tours, ce dimanche 12 septembre, à 14h place Jean Jaurès.

L'un de ses adhérents prendra la parole, pour raconter son histoire. Il s'appelle Zaher Omar. Né à Kaboul il y a 36 ans, il a quitté son pays d'origine au début des années 2000 pour terminer ses études de médecine en France et s'installer à Joué-lès-Tours, en 2009, où il exerce actuellement le métier de médecin-pharmacien.

On change d'appartement chaque jour car on craint pour nos vies

Au mois d'août, lorsque les Talibans débarquent dans la capitale, Zaher Omar est en Afghanistan. Père d'un petit garçon de 10 mois, il compte profiter des vacances pour aller le montrer aux membres de sa famille sur place. "On commençait à entendre que les Talibans allaient arriver à Kaboul, qu'ils prenaient petit à petit possession des villes, mais on se disait qu'il n'arriveraient pas dans la capitale avant six mois, explique-t-il à France Bleu Touraine. Avec mon épouse, on s'était donc dit que c'était peut-être notre dernière chance de présenter notre bébé et on est parti."

Mais très vite, ils se retrouvent pris au piège. "Lorsqu'on apprend que les Talibans arrivent, il est déjà trop tard. On pense surtout à se cacher. On change d'appartement chaque jour car on craint pour nos vies. On ne sait pas trop quoi faire, alors on cherche des solutions pour fuir."

Sa belle-mère décède dans un mouvement de foule

C'est finalement la belle-mère de Zaher qui prend, la première, l'initiative de se rendre à l'aéroport de Kaboul. "Elle y va avec mon beau-père, car elle a un visa américain, elle espère donc que les soldats des Etats-Unis pourront l'aider. C'était dans la nuit du 18 au 19 août", précise Zaher, qui marque un temps d'arrêt, gagné par l'émotion, avant de reprendre. "Au final, le lendemain, on m'appelle et on apprend qu'elle est morte, piétinée dans un mouvement de foule à l'aéroport. Vous vous rendez compte ? C'est horrible."

Zaher se rend immédiatement sur place, le lendemain, pour aller récupérer le corps. Son périple dans les rues kaboulies est freiné à de nombreuses reprises par des barrages tenus par des Talibans. Quand il arrive à l'aéroport, il découvre l'ampleur du chaos. "Je vois une foule immense, des gens qui courent partout, dans tous les sens. Des Talibans qui tirent en l'air. Et des Afghans qui acceptent de se faire fouetter de longues minutes pour tenter leur chance de rentrer sur le tarmac plus tard. J'en fais encore des cauchemars."

Ce n'est pas seulement le problème des Afghans, c'est le problème du monde entier

Zaher et sa petite famille finissent par rentrer en France, fin août, grâce au ministère des Affaires Etrangères. Aujourd'hui, le jocondien veut aider, à sa façon, à son échelle le peuple afghan. "Je vais manifester car il ne faut pas oublier ce qu'il se passe sur place, beaucoup de médias sont malheureusement partis, dit-il. Quand je vois que les Talibans ont repris leur massacre, je me revois adolescent vivant la même chose. Quand je vois que le président Joe Biden dit, en substance, que c'est le problème des Afghans, c'est faux. Le terrorisme, ce n'est pas seulement le problème des Afghans, c'est le problème du monde entier."

Zaher demande au pays occidentaux de ne pas reconnaître le régime pour que les Talibans n'aient aucun financement.