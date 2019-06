Tours : une manifestation pour défendre l'avortement ce mardi

Tours, France

Près d'une vingtaine d'associations et de syndicats appellent à un rassemblement ce mardi soir à 18h30 à Tours pour le droit à l’avortement, et pour dénoncer les médecins qu'ils qualifient de "médecins réactionnaires". Cette action lancée notamment par le Réseau Féministe 37, et soutenue par plusieurs associations et syndicats, se déroulera au 21 rue Constantine.

Elle est liée à la menace de grève des avortements brandie en mars 2019 par 3 responsables du Syndicat des Gynécologues Obstétriciens de France (Syngof) pour tenter de régler le cas de quinze médecins condamnés à de lourds dommages pour erreur médicale. "Une prise d'otages des femmes" avait dénoncé Agnès Buzyn, la ministre de la santé.

Trois responsables de ce syndicat sont poursuivis dans ce dossier par le conseil national de l'ordre des médecins, dont la secrétaire du Syngof, le Docteur Elisabeth Paganelli, gynécologue à Tours, jugée à Tours ce mardi par la chambre disciplinaire de l'ordre d'Indre-et-Loire. Par ailleurs, une militante féministe tourangelle a déposé plainte auprès de l’ordre des médecins. Cette tourangelle, au nom du collectif « Avortement en Europe, les femmes décident » a porté plainte auprès de l’Ordre des Médecins. Dans le cadre d'un débat contradictoire, la militante sera aussi entendue au cours de cette audience.

Dans ce dossier, deux autres personnes sont poursuivies par le Conseil Nationale de l'Ordre, dont le Dr Bertrand de Rochambeau, président du syndicat des gynécologues-obstétriciens (SYNGOF), qui avait affirmé dans une interview télévisée (émission “Quotidien), qu'une interruption volontaire de grossesse (IVG) équivaut à un "homicide".