Tours : une nouvelle cuisine centrale verra le jour à la rentrée 2025

Il va bientôt y avoir du changement dans les assiettes des écoliers de Tours. D'ici la rentrée 2025, la ville aura une toute nouvelle cuisine centrale. Cet équipement qui permet de préparer près de 9.000 repas pour jour pour les 58 écoles publiques et les crèches de la commune, mais qui est devenu bien dépassé depuis sa création en 1976.

ⓘ Publicité

Une cuisine centrale qui n'est plus aux normes

Cela fait maintenant plusieurs années que la Direction départementale de la protection des populations, service de la préfecture, alerte la ville de Tours. Sa cuisine centrale n'est plus aux normes, plus conforme à ce que l'on attend aujourd'hui d'un tel équipement. L'adjointe en charge de la politique alimentaire, Alice Wanneroy, rassure, il n'y a pas de risque pour les enfants. Il y a eu des aménagements qui ont permis d'obtenir des dérogations, mais ces solutions ne sont que temporaires. Il faut donc que cela change.

Objectif, proposer 100% de fruits et légumes bio

Ce sera chose faite à la rentrée 2025, avec un nouvel équipement qui permettra de produire jusqu'à 11.000 repas pour jour, d'alimenter alors aussi, pourquoi pas, les foyers d'hébergement du CCAS, c'est en réflexion. L'ergonomie du nouveau bâtiment sera adaptée à la production d'autant de repas. Une légumerie permettra de transformer deux tonnes de fruits et légumes bruts par jour. Objectif, proposer 100% de fruits et légumes bio, et majoritairement locaux. La mairie veut aussi en finir avec les 200 tonnes de barquettes jetées par an, elle s'équipera donc de plus de 13.000 contenants réutilisables.

Finies les barquettes jetables ! Cette nouvelle cuisine centrale disposera de plus de 13.000 contenants réutilisables © Radio France - Mairie de Tours

Le sujet de cette nouvelle cuisine centrale sera abordé ce lundi soir lors du conseil municipal de Tours. Le nouveau bâtiment verra le jour au coin de la rue de Suède et de la rue de Marcet à Tours Nord. Les travaux débuteront l'an prochain pour une mise en service à la rentrée 2025. Cette nouvelle cuisine centrale va coûter un peu plus de 20 millions d'euros.