Tours : une nouvelle manifestation des gilets jaunes teintée par la crise sanitaire

Les gilets jaunes faisaient leur rentrée un peu partout en France ce samedi et Tours n'a pas fait exception. Un cortège d'une centaine de personne a déambulé de la place Jean Jaurès à la place Plumereau avant de passer devant le commissariat de la police nationale, dans le calme. Le tramway a été coupé quelques minutes entre la gare et l'arrêt Porte de Loire au départ et à la fin de la manifestation.

Les revendications de meilleures conditions de vie et d'une démocratie plus participative sont toujours là mais la crise sanitaire s'immisce clairement dans la manifestation. S'ils portent le masque - souvent sous le nez, c'est bien malgré eux pour certains manifestants comme Isabelle. "On considère plutôt ce masque comme un symbole de muselière ! On rentre dans une dictature sanitaire, il faut que les gens se réveillent ! Le masque ce n'est que le début, après il va y avoir le test, le vaccin, la 5G qui va servir à nous tracer !"

Contestation des mesures sanitaires

Elle n'avait jamais manifesté avec les gilets jaunes jusque-là, mais "ils sont quand même un symbole de non soumission à nos gouvernements. Quand on est contre les mesures sanitaires abusives, on ne peut que rallier les gilets jaunes." Le ras-le-bol du gouvernement clamé par les gilets jaunes fait écho à celui de Julien, DJ dans une discothèque. Il est privé de travail depuis six mois et dénonce le flou dans lequel les autorités laissent le monde de la nuit.

Un certain nombre de manifestants dénoncent les règles de sécurité sanitaire qu'ils considèrent comme oppressives. © Radio France - Noémie Philippot

Ceux des tous débuts, du 17 novembre sont toujours là. Pour Christophe, la crise sanitaire renforce l'importance du combat contre la précarité : "Plus ça va, la précarité augmente donc c'est pour ça qu'on voulait relancer le mouvement en force. On n'a pas le choix parce que si personne ne bouge, on va le payer très cher." Il espère que d'autres tourangeaux vont revenir mettre du jaune dans la rue, pacifiquement, tous les samedis.