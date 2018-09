Tours, France

Une patrouille de la Royal Air Force, les Red Arrows, a fait escale mercredi à la BA705 de Tours. Les 11 avions (des BAE Hawk) qui étaient partis de Palma de Majorque ont fait une pause carburant, avant de repartir le même jour, direction Scampton (Lincolnshire) où est basée la RAF.

La flotte, qui date des années 80 selon la communication de la Base 705, a atterri à 14h et est repartie deux heures plus tard. Une fierté pour la base tourangelle, et au passage une belle photo....