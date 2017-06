Tours : une quinzaine de migrants menacés d'expulsion du CAO de Grandmont

Une quinzaine de migrants du Centre d'accueil et d'orientation (CAO) de Grandmont sont menacés d'être expulsés. Le motif : ce sont des "dublinés", des migrants ayant fait une halte dans un autre pays avant d'arriver en France. S'ils s'ont expulsés du CAO, ils devront dormir dans la rue.

Le centre d'accueil et d'orientation (CAO) de Grandmont accueille habituellement une soixantaine de migrants. Mais depuis quelques jours, une quinzaine d'entre eux sont menacés d'être expulsés.

Le motif de l'expulsion : ce sont des "dublinés"

La raison de cette possible expulsion est à chercher dans le droit européen. Selon le règlement de Dublin, signé en 2013 par les membres de l'Union Européenne, un migrant ne doit pas avoir fait de halte dans un pays s'ils prétend demander l'asile dans un autres pays européen. A titre d'exemple : si un migrant quitte le Soudan pour se rendre en France, mais qu'il est interpellé en Italie lors de son voyage, ce sera l'Italie qui sera en charge de s'occuper de sa demande d'asile. On dit alors que ce migrant est un "dubliné".

Aux CAO de Grandmont, il y a quinze "dublinés". Beaucoup sont passés par l'Italie avant d'arriver en France. D'autres par l'Espagne ou par la Grèce. Ils n'ont donc, d'après la loi, aucun droit en France. C'est le cas par exemple de Sidiki, un migrant guinéen passé par l'Italie avant d'arriver ici : "On me menace de me renvoyer en Italie mais je ne peux pas vivre là bas. Je ne parle pas la langue et cela fait presque un an que je suis en France."

Dormir dans la rue

Si les quinze "dublinés" du CAO sont bien expulsés, ils n'auront aucun endroit où se loger. C'est une décision assumée par la direction du CAO, comme le dit Ousmane, un jeune soudanais : "Le directeur du centre est venu me voir pour dire qu'il fallait que je parte du centre. Je lui ai demandé comment j'allais dormir. Il m'a répondu qu'il fallait que je dorme dehors."

Quatre migrants soudanais ont commencé une grève de la faim il y a quatre jours. Depuis samedi, ils ne sortent plus de leur chambre. Ils pourraient être délogés de force par la police d'ici la fin de semaine.

Contacté, la société Adoma, qui gère le centre, a refusé de nous répondre.