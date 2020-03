Tours : Une stèle dévoilée en mémoire des victimes du terrorisme

Le dévoilement de cette stèle en hommage aux victimes du terrorisme a réuni plusieurs familles endeuillées ou blessées lors des attentats du 13 novembre 2015.

Ces attentats du 13 novembre 2015 en France ont été revendiqués par l'organisation terroriste Etat islamique.

Une première attaque a lieu aux abords du Stade France à Saint-Denis, où se jouait le match amical France-Allemagne. D'autres attaques ont ensuite lieu à Paris, dans plusieurs rues des 10ième et 11 ième arrondissements où trois terroristes mitraillent des terrasses de cafés et de restaurants. L'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan où 1 500 personnes assistent au concert du groupe américain Eagles of Death Metal.

Le bilan officiel des victimes est de 130 morts et de 413 blessés hospitalisés.

Les deux nièces de Jacques Moreau, 27 et 23 ans tuées en terrasse au Carillon

Jacques Moreau a tenu à être présent lors de cette cérémonie "pour ne pas oublier, montrer qu'on continue le combat et qu'on résiste". Jacques Moreau reconnait avoir beaucoup hésité avant de venir à cette cérémonie : "on vient comme on peut" dit-il "la force nous pousse pour leur mémoire surtout, malgré la peur de faire rejaillir du fond des tripes ce que l'on a vécu il y a quelques années". Et pour ce professeur d'université même si prendre la parole sur ce deuil est encore très douloureux, le lundi matin qui a suivi les attentats, il a pris la parole devant ses étudiants "ils ont été très attentifs et un message est passé ce jour-là".

Les blessures dans le cœur sont à vie - Danielle mère d'une victime blessée au Bataclan

Danielle Bénard habite Bléré en Indre-et-Loire, son fils Max, 35 ans à l'époque, lui est parisien et musicien et le soir du concert des Eagles of Death Metal, il s'est rendu au Bataclan avec un ami pour assister au concert : "On a toujours des blessures dans le cœur" explique Danielle Bénard, "je suis là aujourd'hui pour lui et pour tous les autres aussi, c'est un immense gâchis"

Pour elle aussi, cette stèle est importante pour que "toutes ces horreurs ne tombent pas dans l'oubli".

Depuis ce drame, Max est devenu père d'un bébé : "Ce bébé, ça a été comme une bouée de sauvetage, il a des yeux émerveillés et nous, on avait perdu ce regard" explique encore Danielle Bénard.

Cette stèle d'hommage aux victimes du terrorisme est désormais installée sur la Place Colonel Arnaud Beltrame est mort le 24 mars 2018 à Carcassonne. Cet officier de gendarmerie s'est porté volontaire pour prendre la place d'un otage au cours de l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes (Aude).