Tours ville-étape du Tour de France 2018 : indiscrétion ou blague d'internaute?

Un partenaire du Tour de France a diffusé sur Twitter, puis retiré, quelques heures plus tard, une carte représentant une partie du parcours 2018 : Tours serait ville d'arrivée, le 8 juillet. A la mairie, on jure n'être au courant de rien, même si on reconnait avoir postulé pour accueillir le tour.

Les amateurs du tour de France connectés sur twitter ont peut-être eu une fausse joie, lundi 24 juillet, en fin d'après-midi. Enedis, un partenaire du Tour, a diffusé une carte censée présenter une partie du parcours de la grande boucle en 2018...or, sur cette carte, on annonce une étape entre Laval et Tours, pour le 8 juillet.

Blague ou indiscrétion? Réponse à l'automne prochain

Renseignement pris, il semble s'agir d'une erreur. Enedis a retiré la carte un peu plus tard dans la soirée, et à la mairie de Tours, officiellement, personne n'est au courant de rien.

Xavier Dateu, l'adjoint chargé des sports, confirme que la ville est bien candidate pour recevoir le peloton en 2018. En revanche, il jure n'avoir reçu aucune confirmation de la société organisatrice du tour. Il estime que la date avancée est difficilement crédible, car le départ du tour de France sera probablement repoussé jusqu'au 7 juillet 2018, pour limiter la concurrence de la coupe du monde de football, qui durera jusqu'au 15.

Xavier Dateu précise tout de même qu'A.S.O a pour habitude de prévenir directement les maires des villes-étapes, pour limiter, justement, les risques de fuites avant la divulgation officielle du parcours. Le maire, Serge Babary, pourrait donc être le seul dans la confidence.

Il faudra donc probablement attendre la publication officielle du parcours 2018, à l'automne, pour savoir si la carte diffusée hier était une indiscrétion ou une blague