Tours Volley-Ball: les joueurs accueillis en héros à l'hôtel de ville

Cinq jours après avoir remporté la coupe d'Europe de volley-ball, les joueurs du TVB ont été accueillis à l'hôtel de ville ce mercredi. Plusieurs centaines de Tourangeaux étaient présents pour voir les nouveaux champions d'Europe.

L’idylle se poursuit pour les joueurs du Tours Volley Ball (TVB). Cinq jours après avoir remporté la CEV de volley dans la salle Grenon contre le club italien de Trentino, ils ont été reçus par le maire de Tours Serge Babary ce mercredi soir. Le maire les a bien évidemment remerciés pour leur exploit au nom de la ville de Tours.

Une salle des fêtes bien remplie

La salle des fêtes de l'hôtel de ville était bien remplie : plus d'une centaine de Tourangeaux, dont des supporters habitués : "C'est magique de vivre ça. De voir les joueurs avec la coupe d'Europe, ça procure des sensations énormes." Les "Intenables", le principal groupe de supporter du TVB était bien représenté, notamment par sa présidente Cathy Le Goff : "Nous ne pouvons qu'avoir le sourire. C'est phénoménal pour la ville de Tours ce qu'il s'est passé samedi. On a savouré dès la victoire et continue de savourer en ce moment même ici".

David Konecny superstar

Le joueur emblématique tchèque David Konecny, qui a passé neuf ans au TVB et qui a joué son dernier match samedi, a lui aussi passé une soirée particulière à l'Hôtel de ville. Pendant plus d'une heure, la salle des fêtes s'est enflammée pour lui, qui a enchaîne les photos souvenirs et les autographes : "C'est vraiment sympa de la part de tout le monde. Je remercie tous les gens que j'ai croisé pendant ces neuf années à Tours. Elles resteront dans mon cœur. J'espère revenir bientôt à Tours pour voir des matchs ou pour les vacances."

David Konecny a enchaîné les photos souvenirs et les autographes pendant plus d'une heure. - Simon Soubieux