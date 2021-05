Tours : malgré la polémique, le centre LGBTI maintient sa zone "non-mixte" pour la manifestation de samedi

A l'occasion d'une manifestation organisée ce samedi à Tours pour la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le centre LGBTI de Touraine a publié une story sur les réseaux sociaux, dans laquelle il est écrit que "toute personne blanche qui essaiera de s’incruster dans ce cortège se fera cordialement (ou non) dégager". Publication reprise et dénoncée par le conseiller municipal d'opposition Olivier Lebreton, qui appelle le maire Emmanuel Denis à condamner ces propos.

Le maire de Tours, l'écologiste Emmanuel Denis, n'a pas tardé à répondre. Dans un tweet, il évoque une polémique instrumentalisée par l'extrême droite et relayée par la droite locale. Emmanuel Denis en profite pour renouveller sa confiance au centre LGBTI de Touraine.

Contacté, le porte-parole du centre LGBTI de Touraine explique que la formulation est à l'initiative du Collectif antiraciste de Tours, "partenaire" de la mobilisation, et que le centre LGBTI l'a "repartagé" sans vérifier son contenu. "On l'a publié car c'est un partenaire en qui on a confiance, avant de se rendre compte du propos... Evidemment c'est une phrase que l'on condamne, cette story nous a échappé, nous dessert complètement et n'est pas en adéquation avec nos idées" tempère Johan Yager.

Ce qui ne signifie pas pour autant que la présence d'une zone "non-mixte" n'est plus à l'étude. Sur le réseau Instagram (cf. ci-dessus), le centre LGBTI de Touraine explique que cette zone sera "mise en place", car "certaines personnes racisées ne se sentent pas à l’aise dans des cortèges mixtes". Le centre précise dans son post "qu'aucun contrôle ne sera réalisé". Une réunion doit se tenir mardi soir pour clarifier la situation.