"Tous au compost" : à Reims, les composteurs partagés fleurissent dans les quartiers

Reims, France

Jusqu'au 14 avril au niveau national, l'événement "Tous au compost!" tente de valoriser la pratique du compostage de proximité des déchets organiques -épluchures de légumes et autres déchets alimentaires-. Depuis septembre 2018 à Reims, 200 foyers ont déjà adopté le compostage partagé grâce à des composteurs installés sur l'espace public. "C'était long de mettre le premier en place et une fois qu'il y a le premier installé, les gens découvrent et se disent : ah tiens ça je pourrai aussi faire, c'est un geste simple!", lance Michel Zegel, chargé de l'installation des composteurs partagés à Reims. Trois nouveaux ont été installés ce lundi 1er avril.

14 composteurs partagés à travers la ville de Reims d'ici la fin de la semaine

Des composteurs publics qui répondent à un réel besoin selon lui : "on répond à une évolution de la société mais aussi à la configuration dans le centre ville de Reims où on a moins de pavillons, moins de jardins, donc le compostage individuel on peut pas le faire". Ce lundi 1er avril, un nouveau composteur partagé a été installé, rue d'Oseille dans le quartier Saint Rémi, à deux pas des locaux de Sciences Po. "L'expérience des 7 premiers sites montre qu'on arrive rapidement à une trentaine de foyers qui participent et donc c'est aujourd'hui le plafond qu'on se donne", souligne encore Michel Zegel.

Au total, des composteurs ont été installés sur 6 nouveaux sites. © Radio France - Sophie Constanzer

Aujourd'hui je ne suis presque plus que sur des déchets alimentaires c'est pour ça que ça remplit mes poubelles malgré tout, donc il est plus que temps d'utiliser ce composteur -- Zoé, une référente

Chaque composteur partagé a deux habitants référents, formés au compostage. C'est le cas rue d'Oseille de Zoé, qui faute de jardin ou d'espace vert dans son immeuble pour en installer un, attendait avec impatience cette solution. "J'ai appris qu'une jeune femme de Sciences Po avait la même démarche que moi dans le quartier donc du coup on s'est mises à deux sur le projet... et on souhaite avoir des gens respectueux et motivés tout comme nous", explique Zoé. Objectif bien sûr : réduire ses déchets !

Ce sont donc les habitants qui gèrent et qui se donnent des conseils... "On fait vite des erreurs, si on a pas un minimum d'apprentissage. C'est pour ça que les habitants référents ils ont suivi une formation : ce sont pas des experts mais en cas de besoin ils savent qu'on est là pour les aider", précise Michel Zegel, qui travaille au Grand Reims. Et sur les sept sites ou des composteurs partagés fonctionnent depuis septembre, il n'y a eu pour l'instant aucun abandon. Et d'ici la fin de la semaine donc, 14 composteurs partagés seront à la disposition des habitants.

Les employés du Grand Reims fournissent deux bacs. © Radio France - Sophie Constanzer

Rendez vous sur le site du Grand Reims pour trouver un composteur.