Tous confinés : Bernard Combes est "maire à domicile"

Comment se passe ce confinement Bernard Combes pour vous ?

J'ai un mode de confinement qui ressemble à celui de beaucoup de Français. Je reste chez moi le plus possible et le plus longtemps possible. Ce qui change le plus pour moi c'est d'avoir tout un travail plus à domicile, du télétravail d'élu en quelque sorte, et ça me prend beaucoup de temps pour gérer les différents services de la ville.

C'est-a-dire que vous gérer la mairie depuis chez vous ?

C'est ça, je suis maire à domicile. On pourrait l'appeler comme ça. C'est-à-dire que le matin à partir de 9h30 on a une réunion téléphonique avec les directeurs et chefs de services. On traite des questions très précises comme celle de la situation des enfants de soignants et de personnels nécessitant la garde de leurs enfants. Tous les matins on fait un point avec l'encadrement, l'inspection académique pour voir si tout va bien. Il y a aussi la police municipale qui traite les questions de respect du confinement. Il y a aussi le centre médical municipal qui fonctionne. Tout ça prend beaucoup de temps et je peux passer des 8 ou 10 heures par jour au téléphone sans m'en rendre compte.

Vous passez finalement beaucoup de temps chez vous ce que, comme tous les élus, vous ne faites pas vraiment d'habitude !

C'est ça. Ça permet de faire des petits tours à pieds avec mon épouse, enfin le tour dérogatoire légal ! Ce qui permet aussi de rencontrer quelques voisins au loin sur leurs balcons et de parler un peu avec chacun. On peut aussi à certains moments écouter un peu de musique. Et puis on prend le temps de prendre des nouvelles de la famille, des amis. J'ai la chance pour l'instant de ne pas avoir d'agents touchés par le Covid, ni de famille ou d'amis. C'est une grande chance je pense.

Pour conclure, quel conseil donneriez-vous pour bien vivre ce confinement ?

Je crois que c'est un bon moment pour faire un peu d'introspection sur soi et sur la société qui nous entoure parce que ça pose de vraies questions. Qu'est-ce que sera demain la société avec l'existence de ce virus et peut-être d'autres qui séviront après-demain ? Et de se demander si demain je vais repartir acheter un t-shirt made in China, ou des basket made in Taïwan, ou un téléphone portable. Que puis-faire moi comme citoyen pour que les choses se transforment positivement ? Parce que si c'est pour repartir vers les mêmes affres de la consommation qu'on a connues, finalement cette crise n'aura servi à rien. Si elle ne vous apprend rien sur nous, sur les autres et sur ce qui fait société ce n'est pas la peine qu'elle ait eu lieu autrement que pour faire souffrir des familles et d'avoir perdu les siens.