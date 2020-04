Tous confinés: David Menut, champion international de cyclo-cross

Encore un peu de patience, à partir du 11 mai on aura, si tout va bien, la possibilité de refaire du vélo. En attendant, on continue à pédaler dans le salon. On est pas tout seul, même les grands champions comme David Menut sont condamnés à ce régime.

Maintenant qu'on connait la date, il compte impatiemment les jours. Comme tous les passionnés de vélo, David Menut attend le 11 mai pour avoir le droit, si tout va bien, de repartir rouler sur nos jolies petites routes et nos superbes chemins.

Pour le jeune homme de 28 ans , ce ne sera pas une aimable balade du dimanche, mais la poursuite à l'air libre d'un entraînement sportif de haut niveau.

David Menut, licencié à Creuse-Oxygène (club de VTT le plus titré de France !) a remporté la dernière coupe de France de cyclo-cross. Il évolue en catégorie élite, appartient à l'équipe de France, et figure parmi le Top 10 dans les championnats du monde de cette discipline. En attendant la "libération", il se confie pour France Bleu :

Comment se passe ce confinement ?

Plutôt bien pour moi, je fais partie des privilégiés, j'habite à la campagne et j'ai un grand jardin , alors je peux mettre le nez dehors.

Je m'occupe beaucoup, la préparation physique est forcément différente puisqu'on ne peut pas aller rouler dehors.

Quels genres d'exercices faites-vous pour garder la forme ?

Je fais pas mal de musculation , car je suis équipé chez moi. Je peux faire de la course à pied sur des chemins autour de chez moi en restant dans le périmètre obligatoire (1 km maxi autour de chez soi), et pour le moment ça se passe bien.

Le vélo virtuel, ce n'est pas ma tasse de thé..

On voit beaucoup de cyclistes qui s'entraînent sur des vélos d'appartement, c'est aussi votre cas ?

Oui, tout à fait, je me suis abonné à une application connectée (les cyclistes voient la progression de leurs "concurrents" sur un écran), je fais 8h à 10h de Home-Trainer par semaine, mais je vous le cache pas, ce n'est pas ma tasse de thé ! Moi le vélo virtuel ce n'est pas mon truc. A la base, je fais du vélo parce que j'aime être dans la nature.

Quand on est sportif de haut niveau, a t-on peur de ressortir diminué de ce confinement ?

Oui, car on a pas les mêmes charges d'entraînement. Là je fais 10h à 15h de sport par semaine, alors qu'en temps normal, j'ai un planning de 25h voire plus par semaine. On ne sait pas trop comment on va se sentir quand on va remonter sur le vélo et qu'on reprendra l'activité en extérieur.

C'est quoi votre truc pour garder le moral ?

C'est tout simplement la musique ! J'écoute plein de choses vraiment variées. Je n'arrive pas à vous dire quel morceau je préfère, j'écoute vraiment de tout. Et puis j'aime beaucoup le cinéma, alors j'ai craqué pour un abonnement Netflix.

On espère retrouver David Menut au plus vite sur les podiums. Le coureur de Creuse-Oxygene est très complet et évolue aussi en élite en VTT Cross Country et en vélo de route.