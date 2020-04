Tous confinés - Le pourquoi du comment de François David, Commissaire général de la Foire du Livre de Brive

Tous les matins, une personnalité de la région raconte, sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse, comment il vit son confinement. François David, le Commissaire général de la Foire du livre de Brive, passe ses journées entre sa bibliothèque et son jardin.

Tous les matins, une personnalité de la région nous raconte, sur France Bleu Limousin et France Bleu Creuse, comment il vit son confinement. François David, le Commissaire général de la Foire du livre de Brive, passe ses journées entre sa bibliothèque et son jardin de sa maison du Lot. "Ca se passe mieux que pour celles et ceux qui vivent avec des enfants dans un petit appartement ou dans un HLM, je pense souvent vraiment beaucoup à eux", explique François David.

Les journées de François David sont très structurées durant ce confinement. Après de menus travaux dans son jardin "pour un peu d'activité physique", la pensée, la lecture et la réflexion sont les activités qui guident cet amoureux des lettres, "comme toux ceux qui s'interrogent beaucoup sur cette pandémie" dit-il.

Le bonheur est sûrement plus dans le pourquoi que dans le comment

Et sa réflexion évoque le sens des choses. "J'ai toujours été affolé, depuis 25 ou 30 ans, par ce qui se fait dans tous les secteurs. On privilégie la technique sur le sens. _Les gens, avant de penser au pourquoi, se battent beaucoup pour le comment_. Parfois c'est - faire pour faire -", explique François David, qui s'est notamment replongé dans le livre de Jean Giono, "Que ma joie demeure" (Grasset). Un ouvrage qui nous éclaire "sur l'utilité des choses, le superflu, de ce qui finalement nous apporte le bonheur. Et le bonheur est sûrement plus dans le pourquoi que dans le comment" estime le patron de la Foire du Livre corrézienne.

Quelques conseils de lecture

Parmi les lectures que François David conseille en ces temps de confinement, il y a le roman de l'écrivain briviste Franck Bouysse, "Né d'aucune femme" (La Manufacture de Livres) sorti en janvier 2019. Et également "Maîtres et esclaves" de Paul Greveillac (Gallimard) sorti durant l'été 2018. Un livre qui, précisément, "raconte l'ascension sociale d'un peintre du Parti Communiste chinois, avant qu'il découvre à la fin de sa vie que toute cette ascension l'a amené à se poser des questions non pas essentielles, mais secondaires". Un questionnement effectivement d'actualité, en cette période où chacun se recentre, ou en tous cas devrait le faire, sur ce qui compte vraiment...