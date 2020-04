Tous confinés : Gilles Clément : "nous sommes, ceux qui ont des jardins, des privilégiés"

Le paysagiste Gilles Clément est confiné depuis plus d'un mois, dans sa maison en Creuse, à Crozant. Ce lundi matin sur France Bleu Creuse et France Bleu Limousin, il nous raconte son quotidien.

Comment se passe votre confinement ?

Gilles Clément a construit sa maison dans un petit vallon, à Crozant, en 1977. "C'était presque 10 ans après mai 68, et j'étais dans ce message, qu'on avait intérêt à accéder à une certaine autonomie, avoir un minuscule terrain même s'il n'est pas génial et pauvre, ce qui est le cas ici, mais au moins avoir un potager. Et je n'imaginais pas à quel point, ça aurait du sens dans une crise comme celle-ci".

Un confinement qui ne change rien ou pas grand chose

Dans sa maison de Crozant, en Creuse, Gilles Clément n'a pas le sentiment que le confinement a bouleversé grand chose à son quotidien. Si ce n'est qu'aujourd'hui, il bouge moins. "La seule chose que cela changé, c'est le temps, la durée dans un même endroit parce que moi j'ai toujours été appelé à circuler énormément, sans doute trop, mon bilan carbone n'est pas terrible, s'amuse-t-il, pour aller donner des cours, faire des conférences etc, etc, parfois autour du monde. C'était rare que je reste plus de 15 jours ici et là, ce n'est pas le cas. Cela fait plus d'un mois que je suis là"!

Des journées bien remplies

"Mes journées sont très occupées. Le matin, c'était dans mes habitudes de travailler au bureau pour le dessin ou plutôt aujourd'hui pour les choses qui se font à l'ordinateur. Et donc je continue et puis il y a les équipes avec qui je travaille. C'est du télétravail pour le coup, c'est du bureau. Et l'après-midi, dit-il en souriant, "c'est jardin".

Le jardin c'est la solution pour tout

"Le jardin c'est la solution pour vivre, que ce soit le confinement ou pas, pour se retrouver dans une situation d'équilibre, dès qu'on est en rapport avec les plantes, les oiseaux. En plus là, c'est extraodinaire, il n'y a plus un seul avion qui griffe le ciel, il n'y a plus de bruit. Tous les gens qui ont des jardins le savent. Et nous sommes, ceux qui ont des jardins, des privilégiés. J'en ai bien conscience. Oui le jardin, c'est une solution pour se confiner agréablement mais aussi pour vivre tout simplement".