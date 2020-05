Tous confinés : la restauratrice Stéphanie Cuq est "triste de ne pas aller au travail tous les jours"

Elle est une figure de la célèbre rue de la Boucherie à Limoges. La restauratrice Stéphanie Cuq, patronne du restaurant Les Petits Ventres, a accepté le jeu des questions-réponses pour nous raconter son confinement.

Comment vivez-vous cette période de confinement Stéphanie Cuq ?

Je la vit chez moi, à faire des choses que je ne fais jamais. Faire du jardinage, un peu de sport, regarder des séries télé. Et je pars de zéro parce que j'en avais jamais vu. Donc je suis un peu occupé jusqu'à la fin mai puisqu'on ne reparlera de ma vie de restauratrice qu'à partir de la fin mai. Voir début du mois de juin. Donc on devient patient.

C'est un rythme qui n'a rien à voir avec celui de la restauration. Cela n'a pas du être facile à appréhender ?

Se coucher avant 00h30, 01h00 du matin, c'est compliqué. Surtout quand on travaille en coupures. On a des horaires décalés donc oui, c'est un peu compliqué. Mais bon, au bout d'un mois et demi, ça y est ! On a pris le rythme.

Qu'est ce qu'on va faire de tout notre personnel si on travaille à 30% ?

J'imagine que vous réfléchissez à comment réorganiser votre restaurant ?

Je pense qu'on mettra une table sur deux. Nous on a grand. On a deux étages. Dehors, c'est pareil. C'est grand. Mais après, c'est pour garder tout le personnel. Moi c'est ça qui m'angoisse le plus. Qu'est ce qu'on va faire de tout notre personnel si on travaille à 30% ? Je ne sais pas. Et je ne sais pas si les gens vont avoir envie de ressortir. Prendre l'initiative d'entrer dans un restaurant. Je ne sais pas si on va être assez sécurisant pour leur donner à manger. Quand j'entends qu'on ne va pas prendre des tables de plus de quatre personnes. Je me dis mon dieu... Si les gens sont cinq, comment fait-on ? Un mètre entre chaque personne, enfin... Rien que l'accès aux toilettes, tous les jours j'y pense ! Je me dis comment on va faire ? Nettoyer les rampes d'escalier, les poignées... C'est plein de questions qu'on se pose en se disant comment on va faire pour rouvrir ?

Le Restaurant Les Petits Ventres, rue de la Boucherie à Limoges - GoogleMaps

Un restaurant, c'est un lieu convivial. Il faut qu'on retrouve cette convivialité

En tout cas, je tiens à vous dire que la rue de la Boucherie et toutes celles et ceux qui la font vivre me manquent ! Et je ne dois pas être le seul...

Oui, et moi, ça me manque de travailler ! J'ai rarement rien fait comme ça dans ma vie. Je suis triste de ne pas aller au travail tous les jours. Je suis triste quand je rentre dans le restaurant. J'ai fait faire des travaux, il y avait des choses à améliorer en bas. Des trucs à finir. Entrer et voir le restaurant tout vide, tout éteint... Les frigos sont même pas en veilleuse. Ils sont ouverts, nettoyés et éteints. Je suis triste de voir ça. Ça manque de vie. Un restaurant, c'est un lieu convivial. Il faut qu'on retrouve cette convivialité. Et j'espère qu'on en aura envie.

Je vous le souhaite de tout cœur ! Pour finir sur une note positive, un conseil pour mieux cette période ?

Je pense qu'il faut respecter ce que disent les médecins. Rester à un mètre des gens. Mettre visière ou masque, je ne sais pas comment ça va se passer. Être prudent. Se laver les mains. Tout ce que l'on sait, pour qu'on reprenne au plus vite. Pour qu'on puisse avoir à nouveau des lieux conviviaux, qu'on puisse retravailler dans les bars, les restaurants, qu'on ai envie de se retrouver.