Tous confinés :"les journées sont encore un peu trop courtes" pour l'entraîneur du Limoges CSP Mehdy Mary

Alors que sa prolongation de contrat de 2 ans au poste d’entraîneur du Limoges CSP a été officialisée ce vendredi, Mehdy Mary profite de cette période de confinement pour préparer activement la prochaine saison. Et profiter des siens.

Comment se passe ce confinement pour vous Mehdy Mary ?

Le fait d'habiter à Couzeix, d'être un peu excentré avec une maison et un jardin, fait que c'est plus agréable à vivre. Il faut toujours penser à ceux qui dans les grandes villes, ont juste un appartement. C'est le cas de mon frère à Paris avec un tout petit balcon. Sinon, avec les deux enfants, nous faisons l'école le matin. Le reste du temps, on a quand même de l'espace. On a quand même un peu de beau temps en ce moment. On ne va pas se plaindre dans ces moments qui sont délicats pour bien des gens.

J'ai adoré le dernier livre d'Alex Ferguson

Vous êtes un grand passionné de basket et un bourreau de travail. Je vous imagine regarder énormément de rencontres. A tort ou à raison ?

Les journées sont courtes ! Je passe énormément de temps à travailler. Dès le début d'après-midi jusqu'à tard le soir. Visioconférence la plupart du temps avec mes adjoints et avec les membres du staff. Regarder nos matches et ceux des joueurs à recruter. Mais aussi tout mettre au clair. On a tendance parfois à ne traiter que le court terme. Des fois, ça a du bon de formaliser ce que l'on fait. Quelles sont pour nous les intentions en défense, en attaque, dans le jeu, dans l'organisation ? J'essaye vraiment d'utiliser ces moments pour faire ce travail de fond et lire aussi. J'ai adoré le dernier livre d'Alex Ferguson ("Leading Manager pour gagner", Édition Marabout, 2015). J'ai pris le temps de rédiger un compte rendu. Il fait 6 pages. Parce que ça me semble être des moments pour développer des compétences qu'on a pas encore ou d'aller un peu plus dans le détail. J'ai vraiment la perception d'utiliser ces moments là pour aller encore un peu plus loin. Comme je suis assez avide de progression, d'apprentissage de choses nouvelles, j'ai la sensation que les journées sont encore un peu trop courtes !

Comment vivez-vous cet événement vis à vis de vos enfants ?

On essaye de leur expliquer que c'est un moment particulier. En même temps, il ne faut pas que ce soit trop anxiogène. Donc on essaye d'insister sur le fait qu'il y a des gens pour lesquels c'est bien plus délicat que nous. C'est un moment unique dans l'histoire. Du moins dans l'histoire moderne. On essaye vraiment de leur expliquer aussi le civisme nécessaire dans ces moments là.

Une opportunité d'avoir du temps

Pour conclure, avez-vous un petit conseil pour mieux vivre ce confinement ?

C'est un moment désagréable, un moment difficile à traverser, mais c'est aussi une opportunité d'avoir du temps pour faire des choses qu'on a moins l'occasion de faire pendant l'année. Moi j'essaye de lire, beaucoup plus qu'auparavant. Passer du temps en famille, à faire du sport. Finalement, il faut toujours regarder le bon côté de la pièce, le verre à moitié plein. Par contre, il est indispensable de s'organiser. Si on laisse passer le temps, on ne l'optimise pas. Voilà mes recommandations s'il devait y en avoir. Lire, passer du temps en famille et faire du sport.