Tous confinés :"On lit des livres, on s'informe et on prend des nouvelles de nos proches" raconte Nicolas Lang

Alors que toute sa famille vît en Alsace, l'une des régions les plus touchées en France par le coronavirus covid 19, l'arrière du Limoges CSP Nicolas Lang est resté en Limousin pour le confinement. C'est de son appartement à Limoges qu'il nous a raconté sa manière de vivre ce moment si particulier.

Comment se passe ce confinement pour vous Nicolas Lang ?

Ça se passe bien ! Je pense qu'on est bien dans le Limousin. C'est une région qui est pas trop touchée actuellement. Après, on essaye de bien respecter les règles, rester à la maison. On s'occupe comme on peut. On lit des livres, on s'informe, on prend des nouvelles de nos proches par Facetime. Ça se passe bien en général.

En espérant que des jours meilleurs arrivent...

Mais c'est un véritable événement. Comment le vivez vous au delà du confinement ?

C'est quelque chose d’historique, dans le mauvais sens du terme. Je pense qu'il y a une petite forme d'angoisse. On se demande quand est-ce que cela va finir. Tu vois que le nombre de morts augmente en France donc c'est angoissant. Ça ne sert à rien d'essayer de faire des projections. On voit que depuis le début, à chaque fois qu'on se projette, le virus remet tout en cause. Donc je le vis au jour le jour. J'essaye de rester sur des choses essentielles comme la famille. Et j'essaye de le vivre au mieux. Mais bien sûr qu'il y a une petite angoisse sur le futur.

Votre famille est en Alsace. Comment cela se passe pour vos proches ?

Oui, j'ai toute ma famille en Alsace. Du côté de Mulhouse, un peu à Colmar et un peu sur Strasbourg. Pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre. Tout le monde est en bonne santé. Les grands mères restent à la maison et respectent bien les règles. Ma mère travaille encore. J'espère qu'elle n'aura pas de soucis. Et mon père est en télétravail. J'espère que la situation va rapidement s'améliorer du côté de l'Alsace.

Est-ce que le préparateur physique vous a laissé un programme ? Que faites vous pour vous entretenir ?

D'un point de vue entretien physique, on a un programme qui nous a été envoyé sur WhatsApp par le préparateur physique. On a eu quelques élastiques la veille du confinement. Donc on a eu un peu de matos. On a un programme qui fait 6 jours sur 7. Avec le haut du corps, les jambes et le gainage. J'espère que tout le monde essaye de le respecter au maximum. J'ai la chance d'avoir une petite terrasse pour bosser. Ceux qui sont dans des appartements un peu plus petit, c'est un peu plus compliqué. Mais il faut essayer de s'y tenir un minimum.

Pour conclure, auriez-vous un conseil à nous donner ?

Profitez des proches et de la famille ! Et essayez de faire toutes ces petites choses qu'on ne peut pas faire le reste de l'année, parce qu'on travaille ou on n'est jamais chez soi. Là, on a le temps pour ça. C'est le moment. En espérant que des jours meilleurs arrivent.