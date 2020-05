Tous confinés : Miss Limousin "Je suis loin de la Creuse et de ma famille"

Confinement ne rime pas avec relâchement pour Miss Limousin ! Alison Salapic est infirmière et elle travaille actuellement dans une clinique, à Pau. "Je passe mes jours de repos, tranquillement chez moi, j'essaie de rattraper mes journées assez folles".

Pourquoi Pau ?

"Mon copain habite à Pau. J'étais avec lui lorsque le confinement est arrivé et je me suis retrouvée bloquée ici". Alison Salapic a alors cherché du travail. "J'ai trouvé un poste de remplaçante en CDD", dans une clinique et dans un SSR, un établissement de soins de suite et de réadaptation. Mais sa famille, ses amis lui manquent. "Je suis loin de chez moi, mes parents, ma famille, mes proches sont à 500 kilomètres de moi".

Beaucoup de fatigue

"On essaye d'aménager les horaires des infirmières, des aides-soignantes, des ASH, les agents de soins hospitaliers. Moi, je suis remplaçante alors je bouche les trous. Je passe de jour, de nuit, j'alterne, alors c'est beaucoup de fatigue. On se retrouve à faire des heures supplémentaires pour aider les collègues. Parce que pour moi, c'est hors de question de laisser mes collègues seules, à ne pas y arriver".