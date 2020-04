Tous confinés : "j'ai envie de raconter des choses positives" raconte le dessinateur de BD Patrick Sobral

Le Limousin et père des Légendaires, l'une des bandes dessinées les plus vendues en France, Patrick Sobral, nous raconte son confinement ce lundi.

Comment vivez vous ce confinement ?

Au quotidien, ça ne change pas grand chose. Mon métier est par nature déjà très solitaire. J'ai l'habitude de travailler tous les jours seul chez moi dans mon bureau. Donc en journée, ça se passe plutôt bien. C'est évidemment les soirs et les week-end qui me sont les plus difficiles à vivre.

Ces moments là, comment les vivez vous ?

Je me distrais, je téléphone autour de moi pour prendre des nouvelles de mes proches. Je prends des nouvelles de mon père qui vît tout seul également à quelques kilomètres de chez moi et qui peut difficilement se déplacer.

J'espère qu'on en sortira tous un petit peu meilleurs

Ce que l'on vit, c'est très loin de l'univers des Légendaires, mais est-ce de nature à vous inspirer ? A vous donner envie de dessiner ?

Non. C'est absolument l'inverse. Lorsque je vois ce qu'il se passe dans le monde, en France, avec ce satané virus, ça me donne envie de tout sauf de créer une histoire qui s'en inspire. Au contraire. Moi j'ai envie de raconter des choses positives. Leur donner un peu de joie de vivre et d'espoir dans ces moments là. C'est pour ça qu'en ce moment, via mon site internet, je propose beaucoup plus d'actualités pour mes fans, en leur proposant des mini-jeux, des concours, des puzzles, des vidéos surprises, des choses comme ça pour agrémenter leurs journées et les faire un peu sourire.

Vous avez d'ailleurs publié une vidéo inside, dans laquelle on découvre votre lieu de travail, chez vous !

C'est ça. A défaut de pouvoir retrouver mes fans sur les lieux des dédicaces, parce que plusieurs festivals étaient prévus ces dernières semaines et les semaines à venir. Les quelques rares moments de rencontres que je pouvais avoir avec mes fans sont tous annulés les uns après les autres. Au moins, je les fait venir un petit peu chez moi à travers cette vidéo (à voir ci-dessous) où je leur montre mon lieu de travail, quel est mon quotidien dans l'univers des Légendaires.

Pour conclure, avez-vous un petit conseil à donner pour bien vivre ou mieux vivre ce confinement ?

Je ne suis pas quelqu'un de forcément très pertinent pour donner des conseils alors je m'adresserais surtout à mes jeunes fans. Je leur dirais surtout de garder le sourire. De se dire que ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Et j'espère qu'on pourra tous tirer une leçon de tout ce qui se passe. Cette situation fait apparaitre le meilleur comme le pire des gens malheureusement. J'espère qu'on en sortira tous un petit peu meilleurs. Mais surtout, qu'ils gardent le sourire en se disant que dans peu de temps, le pire sera passé.