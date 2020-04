Tous confinés : Régine Rossi-Lagorce ne quitte pas ses fourneaux et sa bonne humeur

Notre rubrique "Tous confinés" nous amène à Marcillac-la-Croisille en Corrèze. C'est là que Régine Rossi-Lagorce habite. La chroniqueuse culinaire de France Bleu Limousin poursuit son émission quotidienne sur l'antenne et est en plus très active sur les réseaux sociaux. Et toujours avec le sourire.

Elle nous régale tous les jours de ses recettes avec notamment son émission "On cuisine ensemble sur France Bleu Limousin". Comme la plupart de ceux que vous entendez sur votre radio préférée Régine Rossi-Lagorce est confinée chez elle et télétravaille, ou plutôt télécuisine durant ce confinement. "Ça me prend du temps surtout que là on est filmés pour que les auditeurs puissent après nous retrouver sur Facebook". Car Régine est très active sur les réseaux sociaux. Cela permet même de venir en aide à des enseignants. "Grâce, ou à cause de ce confinement, je dédie en ce moment plutôt mes émissions aux enfants parce que j'ai eu des contacts avec des instituteurs qui se servent de ces émissions pour avoir des mots nouveaux, des petites histoires; ils font une sorte de carnet de bord".

Ma maman me dit qu'elle me voit plus là que d'habitude"

Régine se lève tôt pour écrire. Elle a aussi "fait comme tout le monde. J'ai rangé tous mes placards, j'ai fait mes carreaux, j'ai recommencé même". Elle sort peu sinon pour faire les courses dans sa commune précise-t-elle. Et elle passe tous les jours du temps via Messenger avec sa mère âgée de 82 ans, confinée en région parisienne. "On joue au Scrabble, on fait des jeux de lettres, on passe deux heures ensemble". Et de préciser " Ma maman me dit qu'elle me voit plus là que d'habitude". Elle termine sa phrase par un sourire.

La résilience

Car c'est une habitude chez Régine Rossi-Lagorce que de sourire et rire beaucoup. Question de naturel. "J'ai une force en moi peut-être, c'est la résilience. Parce que les aléas de la vie m'ont appris à accepter les choses". Malgré tout elle confesse qu'elle trouve "abominable" ce qui se passe en ce moment. "Il y a des nuits où ça me réveille". Alors elle appelle tout le monde à bien respecter ce confinement. Et si elle a un conseil à donner pour que celui-ci se passe le mieux possible, c'est finalement de profiter de ce temps pour revenir aux choses essentielles, simples. "On va bien s'en sortir un jour ou l'autre de tout ça" assure-t-elle. Et comptez sur elle pour apporter un peu de réconfort avec sa cuisine.