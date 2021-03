"Tous en jupe le 8 mars" : l'appel d'un lycéen haut-savoyard pour la journée des droits des femmes

"On peut faire changer les choses alors suis-moi !" Dans une vidéo publiée ce mercredi sur les réseaux sociaux, Loïc Dumont appelle tous les lycéens et lycéennes à venir en jupe le lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Âgé de 18 ans, il est actuellement en terminale au lycée Saint-Joseph à Thonon.

Le jeune homme veut protester contre "les inégalités sociales" vestimentaires entre les hommes et les femmes. "Les vêtements n'ont pas de genre, les femmes peuvent porter des jupes sans problème. On est tous révulsés par ces inégalités." Un nouvel événement a été le déclencheur cette semaine explique le lycéen. "_Une fille de ma classe a été collée car elle avait une jupe qui s'arrêtait cinq centimètres au-dessus du genou_. Cela m'a révolté. Ce n'est pas parce qu'on a une jupe au-dessus de genou que l'on est décent ou non. On respecte quand même l'enseignement. Les garçons, comme les filles, peuvent s'habiller comme ils ou elles le souhaitent."

Selon Loïc, les jeunes doivent se mobiliser pour faire évoluer les mentalités. "J'ai du mal à penser que les adultes changeront d'état d'esprit. C'est notre devoir en tant que jeunes de changer les choses. "