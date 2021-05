Tous en terrasse, avec France Bleu Gard Lozère !

Terrasses de cafés et restaurants en préparation avant le 19 mai et la réouverture (Ici Le Bar des Beaux Arts)

D'une terrasse à l'autre, d'un rideau relevé à un autre, France Bleu Gard Lozère accompagne les commerçants en direct dès 6h ce mercredi matin. Avec des émissions toute la journée. et jusqu’au soir pour partager avec vous la réouverture des terrasses, cinémas, musées dans le Gard #tousenterrasse. Vos témoignages en direct au 04 66 21 36 37 à partir de 8h10.

A partir de 9h, par exemple, Leïla Mébarek accompagne la réouverture des lieux culturels et de loisirs emblématiques, notamment le Seaquarium et la Bambouseraie pour un "côté culture spécial" jusqu’à 9h55. France Bleu Gard Lozèrese rend également à St Gilles au café de la gare et le soir à Nîmes dans les rues de l’Ecusson.