Pour fêter la réouverture des terrasses, des cinémas et des musées ce mercredi 19 mai, France Bleu Cotentin vous propose une journée spéciale en direct de plusieurs villes de la Manche dès 7h du matin.

Tous en terrasse : journée spéciale dans la Manche avec cinémas, musées et terrasses

Ce mercredi 19 mai, premier pas vers la réouverture des cafés et restaurants. Les terrasses sont autorisées à accueillir du public (tables de 6 personnes maximum) puis dès le 9 juin, tous pourront ouvrir, avec toujours un maximum de 6 personnes par table.

C'est aussi ce 19 mai que s'allègent les restrictions sanitaires pour les musées, les cinémas, les théâtres et autres salles.

France Bleu Cotentin en direct de la réouverture de vos lieux préférés

Pour accompagner cet heureux événement, France Bleu Cotentin vous accompagne partout dans la Manche.

A l'antenne, le premier à ouvrir sa terrasse en direct sera Franck, du bar Saint-Laurent à Urville-Nacqueville. Jacqueline Fardel donnera des nouvelles des terrasses de Cherbourg-en-Cotentin dès 8h.

Dans notre émission spéciale "Le Dossier du Jour" entre 9h et 9h45, France Bleu Cotentin répond à toutes vos questions sur les protocoles sanitaires mis en place pour vous accueillir dans les lieux qui rouvrent avec Dominique Eudes de la Fédération de l’union des métiers et des industries de l’Hôtellerie, Margaux Choquet du cinéma le Rialto de la Haye du Puits et avec Brigitte Richard, la conservatrice des musées de Granville.

Dans le rendez-vous cuisine de 10h à 11h, quatre restaurateurs de la Manche vous ouvrent leurs cuisines : ambiance, préparatifs... Ils partageront avec vous leur état d’esprit du moment.

De 16h à 19h, Aurore Lequertier est en direct de Saint-Lô au Cinémoviking avec ses invités : Clément Jodocius, directeur du Cinémoviking, Marie Hespel, chargée de la communication et des relations presse de l'Archipel de Granville, Mathieu Johann-Lepresle, adjoint à la vie culturelle et à la communication de Saint-Lô, Vincent Posé de Com' Une Impro, Nicolas d'Aprigny, programmateur du festival Les Rendez-vous soniques.

Pendant toute l'émission, Lionel Robin est en direct des terrasses de Cherbourg-en-Cotentin et Anthony Raimbault vous fait vivre les play-offs de la JS Cherbourg.