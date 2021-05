"Tous en terrasse" : demandez le programme de France Bleu Breizh Izel

A l’occasion de la réouverture des commerces, bars, restaurants et lieux culturels ce mercredi 19 mai, France Bleu Breizh Izel organise une journée spéciale "Tous en terrasse". Découvrez le programme !

France Bleu Breizh Izel vous accompagne dans la réouverture des terrasses et des lieux culturels

Pour accompagner et célébrer la réouverture des commerces, bars, restaurants et lieux culturels, France Bleu Breizh Izel vous propose une journée spéciale "Tous en terrasse" ce mercredi 19 mai.

Un café en terrasse

Au petit matin, dès 6h, nous serons en direct du port de commerce de Brest pour vous faire vivre la réouverture des terrasses avec le petit café du matin. Nous serons aussi à Plestin-les-Grèves, dans les Côtes d'Armor, où Natacha et Bernard ouvrent leur Improbable Café après plusieurs mois de travaux.

Nous irons aussi faire un tour à la librairie Dialogues, à Brest, où les rencontres entre les auteurs et les lecteurs peuvent reprendre.

Un peu avant 8h, nous irons prendre la température à Landerneau, chez Sonia et Guillaume Mallarode qui rouvre le restaurant des Quatre-Pompes. Nous irons aussi chez Yann, à Ploudalmézeau, pour la réouverture de la terrasse de l'ODonNeil Irish Pub.

La parole au monde de la culture

La matinée sera largement dédiée à la réouverture des lieux culturels, avec vos réactions à l'antenne et des responsables de La Carène à Brest, du musée des Beaux-Arts de Quimper, du musée de Pont-Aven ou encore du musée de la Pêche à Concarneau.

Avant la pause déjeuner, pour notre émission On cuisine ensemble, des restaurateurs seront à l'honneur et nous serons en direct du Kervao à Quimper.

Prendre le pouls partout en France

Entre 13h et 16h, nous prendrons le pouls partout en France grâce au réseau des 44 radios France Bleu pour aller sur les terrasses de nos villes et de nos villages, avec des terrasses emblématiques, des beaux points de vue qui méritent le détour et découvrir ou redécouvrir les atouts touristiques de nos régions.

Entre 16h et 20h, nous serons au Café du port du Tinduff à Plougastel-Daoulas, avec des acteurs du monde la culture, de l'économie, de la politique locale, de la restauration bretonne.