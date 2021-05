Tous en terrasse : en direct du Calvados et de l'Orne avec France Bleu

C'est ce mercredi 19 mai que la première vague de réouverture des cafés et restaurants a lieu. Les terrasses peuvent de nouveau accueillir du monde par table de 6 personnes maximum en extérieur. C'est également ce mercredi que les musées, les cinémas, les théâtres et autres salles pourront ouvrir, dans le respect des jauges et protocoles sanitaires.

Tous en terrasse avec France Bleu Normandie

A partir de 7h30 France Bleu Normandie est en direct des terrasses des cafés à Caen et Alençon.

« Côté culture » de 9h à 9h30 : Nathalie Morel est avec Roma Lambert, directrice de la villa du temps retrouvé à Cabourg, José Luis Vinhas directeur du cinéma Pathé à Caen, Vincent Chauvin directeur du parc animalier d'Ecouves Le bouillon 61.

« On cuisine ensemble » de 10h à 11h avec les restaurateurs qui rouvrent avec leurs établissements et leurs terrasses comme Antonio de la brasserie Le Stadium à Alençon et Vincent du Be Bar à Alençon.



« Happy Hour » de 16h à 18h30 : Rodolphe Baudry est en direct de la terrasse du restaurant La table des matières , de la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen. Avec lui, vous retrouverez les acteurs de la culture dans le Calvados et l’Orne.