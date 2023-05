TOUS EN TERRASSE - Les plus belles terrasses de Paris et l'Île-de-France !

C'est une vraie célébration du retour des beaux jours que vous propose France Bleu ce 31 mai. Retrouvez les animateurs de France Bleu Paris en terrasse, à vos côtés, pour partager bons plans et premiers rayons de soleil.

France Bleu Paris a compilé quelques unes des plus belles terrasses de Paris dans notre carte interactive. Arrondissement par arrondissement, dans Paris et au-delà, découvrez quelles sont les plus belles terrasses sélectionnées par France Bleu Paris :

Dès 7h du matin, Robin Bernaud vous attend, café et micro à la main, pour partager un joli moment près de Beaugrenelle. Et à partir de 16h, Romain Ambro, Célia Scemama, Miguel Derennes, David Kolski et Thomas Etcheberry vous donnent rendez-vous partout en Île-de-France pour célébrer le retour des beaux jours !

Et en prime, si vous nous appelez au 01.42.30.10.10 pour nous parler de LA terrasse que vous adorez retrouver l'été venu, vous repartirez peut-être avec un joli salon de jardin ou un barbecue digne de ce nom !

Pour tout savoir, rendez-vous demain, mercredi 31 mai, sur France Bleu Paris pour notre journée spéciale "Tous en terrasse" !