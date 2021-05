Tous en terrasse : ouvertures en direct d'Evreux, Le Havre, Rouen, Pont-Audemer, Dieppe

Pour fêter la réouverture des terrasses des cafés et des restaurants, France Bleu Normandie vous propose une journée spéciale en direct de plusieurs villes de Normandie dès 7h du matin.

France Bleu Normandie en direct des terrasses, cinémas et musées de Seine-Maritime et Eure

Tout le monde l'attend depuis longtemps et ce mercredi 19 mai c'est le premier pas de la réouverture des cafés et restaurants. Ce sont d'abord les terrasses qui sont autorisées à accueillir du public (tables de 6 personnes maximum) puis dès le 9 juin, tous pourront ouvrir, avec toujours un maximum de 6 personnes par table.

C'est également ce mercredi que les musées, les cinémas, les théâtres et autres salles pourront ouvrir, dans le respect des jauges et protocoles sanitaires.

Tous en terrasse avec France Bleu

France Bleu Normandie soutient les restaurateurs dans leur quotidien. Ce 19 mai, toutes les équipes de la radio seront sur le terrain. Dès 7h du matin, vous retrouvez nos envoyés spéciaux : Amélie Bonté en direct du Havre et Pascal Vaillant à Evreux pour les premiers cafés.

A partir de 10h, Annie Le Fléouter anime l'émission "On cuisine ensemble" en direct des restaurateurs de la place du Vieux marché et de la place de la Pucelle à Rouen.

Entre 11h et 12h, Annie est aurestaurant Cancan à Rouen.

L'après-midi, entre 16h et 19h, Sylvain Geffroy est en direct du cinéma Le Ciné à Pont Audemer pour son ouverture officielle. Richard Gautier à Dieppe et Fred Romanuik à Evreux partageront avec vous l'ouverture des terrasses des cafés, des musées et des cinémas.