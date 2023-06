Tous en terrasse le 1er juillet 2023

Tous les 1er juillet depuis trois ans maintenant, la Fête des Terrasses réunit en nombre habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et touristes dans les 8.000 établissements participants. Cette année encore, dès 18h, toutes les terrasses des cafés, hôtels, bars et restaurants porteront haut les couleurs de l’événement pour célébrer la joie d’être ensemble.

ⓘ Publicité

LA FÊTE DES TERRASSES

La fête incontournable du Sud, plus que jamais solidaire !

Cette fête a été créée en 2020, à la sortie de la crise Covid, pour célébrer le retour à la vie et soutenir nos bars, hôtels, cafés et restaurants. Trois ans plus tard, la Fête des Terrasses est désormais synonyme de rassemblement entre amis ou en famille pour célébrer la vie !

Et ce 1er juillet 2023 sera une nouvelle fois placé sous le signe de la solidarité. Cette 4e édition se joint à l’association "Don d’organes, dons de vie", pour sensibiliser le grand public au don d’organes. Un engagement commun pour la bonne cause, autour des valeurs de convivialité et de joie de vivre, propres à la Fête des Terrasses

Des terrasses toujours plus belles

Comme à chaque édition, le rendez-vous est pris à 18h le 1er juillet dans l’ensemble des bars, cafés, hôtels et restaurants participants. Entre amis ou en famille, tout le monde célèbre l’art de vivre du Sud ! À cette occasion, la Région Sud offre à chaque établissement participant un kit "Terrasse" pour que l’ensemble des commerces s’habillent aux couleurs de l’événement. Un kit d’animation est également envoyé à toutes les communes souhaitant s’associer à cette célébration. Des animations sur tout le territoire sont à prévoir ! Pour qu’habitants, touristes, terrassiers, villes et villages fassent, tous ensemble, vibrer le Sud !

Foncez en terrasse dans vos bars, restaurants ou hôtels favoris, pour faire la fête en famille ou entre amis. On vous attend nombreux !

Retrouvez la liste des établissements participants

Journée spéciale le 1er juillet sur les antennes de France Bleu Provence, France Bleu Vaucluse et France Bleu Azur. Les restaurateurs ont la parole et vous présentent leurs bons plans, recettes et animations à l'occasion de cette grande fête ! - Evénement à vivre en direct -