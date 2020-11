Tous ensemble, catholiques et musulmans dans une église du Mans pour lutter contre les attentats

Les musulmans étaient aux côtés des catholiques ce dimanche au Mans.Les représentants des mosquées des Sablons, des Glonnières et Turques se sont rendus en l'église St-Bernard des Sablons à la fin de la messe de la Toussaint. Ils ont apporté leur soutien aux chrétiens et distribué des roses.

La communauté musulmane du Mans a tenu à rendre hommage aux catholiques ce dimanche après les attentats de Nice. Une intervention qui s'est organisée en moins de 24h. Ceux sont les responsables des mosquées qui ont sollicité Luc Chesnel, le prêtre de l'église St-Bernard au Mans. Ce dernier a dit oui. Les imams sont intervenus à la fin de la cérémonie religieuse et des jeunes filles ont distribué des roses blanches. Un geste particulièrement apprécié.

Une cérémonie émouvante en images et en paroles

À la fin de la messe de la Toussaint, Luc Chesnel, le prêtre de l'église St-Bernard au Mans dans le quartier des Sablons a invité les représentants de la communauté musulmane à rentrer dans l'église. Les trois imams du Mans ont déposé des bouquets de roses dans la nef de l'église St-Bernard et se sont mis aux côtés du prêtre, des cinq enfants de chœurs; l'image est forte, et les paroles de l'imam de la mosquée de Sablon émouvantes. "Qui tue un être humain a tué toute l'humanité" a souligné dans sa prise de parole l'imam de la mosquée des Sablons en citant, un passage du Coran. Et de rajouter : "n'attendons plus d'autres événements pour nous réunir car c'est dans l'échange que nous pourrons construire une relation d'amitié et de fraternité".

Des jeunes filles des mosquées des Sablons ont distribué des roses blanches aux catholiques à la sortie de l'église

C'est un acte historique

Le prêtre Luc Chesnel officie en l'église St-Bernard au Mans depuis un peu plus de trois ans. Il n'en revient pas de cette initiative qui s'est montée seulement en quelques heures. "Pour moi, je n'avais jamais vu un tel rassemblement, c'est un acte HISTORIQUE. Les TROIS imams des mosquées du Mans sont là et ce n'est pas rien. il faut continuer à la rencontre des uns et des autres et de connaître leur histoire. On voit bien aussi que dans l'histoire, c'est à l'occasion de grands malheurs que des choses admirables arrivent.

À la sortie de l'église, une dizaine de jeunes filles de la communauté musulmane ont distribué des roses blanches. Annissa qui a 22 ans, n'a pas hésité à venir. "C'était important d'être là ce matin, malgré le virus et le confinement; il fallait se bouger. il faut arrêter de se mettre des barrières et dire que l'on serait jeté. Ce dimanche, on a été très bien accueilli, c'était vraiment une belle journée et on remercie tout le monde".

Pour beaucoup de catholiques du Mans, c'est la première fois qu'ils voyaient les trois imams dans une église. Tous ont apprécié la démarche. Et beaucoup se sont dits aussi qu'il faudrait essayer de refaire ce type de réunions après le confinement.

Le prêtre Luc Chesnel qui accueille les trois imams du Mans en l'église St-Bernard au Mans