"Tous les 15 du mois on est mort", le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur à Marseille en hausse

La campagne d'hiver des Restos du coeur débute ce mardi partout en France dans un contexte de baisse du pouvoir d'achat et de hausse des prix. Dans les Bouches-du-Rhône depuis quelque temps les bénévoles voient arriver de nouveaux bénéficiaires comme les étudiants ou des travailleurs qui jusque-là n'avaient jamais eu besoin d'aide. L'association sert près de quatre millions de repas chaque année dans les Bouches-du-Rhône grâce à 1.500 bénévoles. France Bleu Provence s'est rendu à Marseille dans le quartier des Crottes dans le 15e arrondissement où de nombreux habitants vivent dans la précarité, mais refusent souvent de pousser la porte des Restos, par pudeur en général. C'est le cas d'Adel qui préfère demander de l'aide à des amis.

ⓘ Publicité

"Le 15 du mois on est mort, je vais voir des amis qui me prêtent de l'argent." (Adel)

Pour d'autres, c'est aussi système D plutôt que de faire partie des 33.000 bénéficiaires de l'association dans le département. Didier par exemple se rend dans un magasin qui vend des produits périmés : "avant, ça ne me venait même pas à l'idée de me rendre dans ce magasin, mais j'ai pas le choix". Michel non plus n'a peut-être pas le choix, mais comme ses voisins, pas question d'aller aux Restos. Il préfère même l'humour pour expliquer son choix.

"Si demain la vie devient impossible, on mangera des croquettes." (Michel)

Pour d'autres le choix n'existe déjà plus. Le seul moyen pour se nourrir ce sont les Restos. La hausse des prix atteint plus de 6% sur un an, selon l'Insee. Elle est même de 12% sur les produits alimentaires. Depuis le mois d'avril, l'association a accueilli 12% de personnes supplémentaires par rapport à la même période en 2021, annonce Patrice Douret le président de l'association. À Marseille par exemple, au local de la Belle de Mai, ce sont 200 nouvelles familles qui sont inscrites aux Restos, c'est 30% de plus que l'an dernier.