"Tous les astres sont alignés" : un retour à la tradition au marché de Noël de Strasbourg

Des réservations au beau fixe dans les hôtels, pas ou peu de contraintes sanitaires ou sécuritaires ... le marché de Noël de Strasbourg retrouverait-il son aura d'antan ? Le Christkindelsmärik (et ses 300 chalets) ouvre ses portes à 14 heures ce vendredi 25 novembre et se tiendra jusqu'au 24 décembre à 18h.

Depuis 2017, le marché de Noël de Strasbourg a subi de nombreux aléas : l'attentat en 2018 , ses conséquences en 2019, l'annulation à cause du Covid en 2020 et une édition très perturbée encore par la pandémie l'an passée . "C'était une période compliqué", se souvient Joël Martz, qui vend des chocolats chauds et des cafés d'exception place du Temple Neuf, "on a eu les gilets jaunes, l'attentat, le Covid... Mais il faut avancer et retrouver de la joie de vivre et la joie de Noël, cette fois les astres sont alignés !"

Pouvoir à nouveau "déambuler sans contrainte"

Marie, artisane de Perpignan se réjouit que les gens puissent de nouveau "déambuler dans les rues sans contraintes ou même manger en marchant". L'an dernier, en pleine pandémie, les visiteurs du marché de Noël devaient présenter leur pass sanitaire , porter le masque et manger dans des endroits dédiés pour éviter les contaminations.

Avec la fin de ces mesures et celles plus sécuritaires qui avaient été mises en place après l'attentat de 2018, notamment les checkpoints , les commerçants espèrent aussi retrouver leur chiffre d'affaires de 2017. "On a perdu 20% l'année dernière, on aimerait retourner sur nos chiffres habituels", reconnaît Pascal Georges, le directeur de la production à la Confiserie des Hautes-Vosges de Plainfaing (Vosges). Plus de 1.000 policiers seront tout de même mobilisés pour assurer la sécurité du marché de Noël cette année.

Un stand au marché de Noël de Strasbourg. © Maxppp - Jean-Marc LOOS

Pour cette édition 2022, deux et demi millions de visiteurs sont attendus au marché de Noël de Strasbourg autant qu'avant l'attentat et le Covid. Il n'est plus possible de trouver un appartement à louer sur le site Airbnb pour les week-end de décembre, la plupart des hôtels affichent complets.

Face à ce succès, la SNCF a annoncé qu'elle allait mettre en vente 40.000 places supplémentaires dans ses trains à destination de Strasbourg entre le vendredi 25 novembre et le vendredi 23 décembre. Une hausse de 15% par rapport à 2021 selon la compagnie ferroviaire.

Un peu moins de lumières quand même

Le seul bémol de cette année est celui de la sobriété énergétique. La municipalité a annoncé son intention de réduire de 5 à 10% la consommation d'électricité de la manifestation . Les horaires d'ouverture sont réduits. Les chalets sont ouverts de 11 heures à 20 heures jusqu'au samedi 24 décembre. Cela représente un manque à gagner de 12 heures par mois pour les commerçants.

Tous les éclairages sont en LED, pour consommer moins d'énergie. Un processus enclenché déjà depuis de nombreuses années. La ville a réduit de 20% ses illuminations.

Une refondation dans les années à venir

La municipalité strasbourgeoise dirigée par les écologistes annonce aussi une refonte du marché de Noël pour l'année prochaine. Cinquante Strasbourgeois tirés au sort planchent depuis juillet 2022 sur l'élaboration d'un cahier de préconisations destiné aux élus. Il doit recenser les pistes d'évolution du marché de Noël. Les propositions approuvées en conseil municipal seront mises en œuvre lors de l'édition 2023 de Strasbourg Capitale de Noël.

A l'automne, une liste des produits interdits sur le marché de Noël de Strasbourg , envoyée par la mairie, avait fait bondir les exposants. Il y était question d'interdire la vente de raclette, de champagne ou encore de parapluie, au nom de "l'authenticité". La mairie est revenue sur ses ambitions, précisant qu'aucune décision n'était prise.