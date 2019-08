Tous les champions de pétanque se retrouvent en Objat pour les 3 JPO

Les meilleures joueurs de pétanque français et même internationaux sont ce week-end à Objat. Pour la quatrième fois le club de la commune organise les "Trois Jours de Pétanque d'Objat". Un événement que ses organisateurs voient de plus en plus grand.

Les jeunes jouent de plus en plus à la pétanque. Ils sont très nombreux en lice cette année aux "3JPO"

Objat, France

"On est fier d'avoir un événement comme ça". C'est Stéphane Treuil qui parle ainsi. Le président du comité d'organisation des 3 JPO peut en effet s'enorgueillir d'avoir créé en 4 ans un événement devenu déjà une référence nationale et même au-delà. Car les "3 Jours de Pétanque d'Objat" qui ont lieu jusqu'à ce dimanche sont bel et bien devenus incontournables dans le milieu bouliste. De fait tous les grands noms de la pétanque, les Quintais, Fazzino, Suchaud et autres y viennent maintenant chaque année.

Atteindre le niveau mondial

L'originalité de l'événement est qu'il mêle les épreuves de tous les niveaux. Le clou cette année en est un International et pour le plaisir le tournoi "Gentlemen" où s'affrontent tous les champions présents. Au total plus d'un millier de personnes joueront ainsi en trois jours. Un succès qui donnent des ailes aux organisateurs. Le journaliste sportif Thierry Blancot, natif de Vars-sur-Roseix , juste à côté d'Objat, a rejoint le comité d'organisation pour justement s'occuper de structurer et étayer l'événement pour le faire grandir. Il y croit : "aujourd'hui Objat est sur la carte des grandes manifestations de pétanque, il faut qu'il le soit au niveau mondial." Le comité d'organisation lance donc un appel aux collectivités et sponsors. "Il faut que tout le monde se mobilise pour que cet événement grandisse" lance Thierry Blancot