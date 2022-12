Tous les commerces du centre-ville de Marseille ne sont pas à la fête pour Noël

Les commerces et magasins du centre-ville de Marseille ne font pas le plein pour les fêtes de Noël. Ici rue de Rome.

Dernière ligne droite pour les achats de Noël , le plus souvent orientés à la baisse. En effet ces fêtes de fin d'année sont placées sous le signe de la sobriété en raison de l'inflation . Selon plusieurs études, deux Français sur trois prévoient de consommer moins, en dépensant en moyenne 200 euros de cadeaux pour les enfants.

Le prêt-à-porter dans le dur

Dans ce contexte de crise économique, les centres commerciaux, les grandes surfaces et internet, paraissent mieux armés que les magasins de proximité en centre-ville. A Marseille, beaucoup d'enseignes indépendantes constatent en effet une moindre fréquentation en novembre et début décembre. Et si aucun secteur ne semble épargné, les magasins d'habillement, de chaussures voire la maroquinerie souffrent davantage que d'autres de cette baisse de consommation à Noël.

France Bleu Provence a vérifié l'ambiance dans les rues commerçantes de Marseille.

Selon différentes études réalisées auprès des Français, les consommateurs vont d'abord faire des économies sur le repas de Noël, puis les décorations, les loisirs pendant ces vacances. Enfin ils seront moins nombreux à partir en voyage.

Un Noël de la morosité en ville

Sur France Bleu Provence, Nicole Richard-Verspieren, de la CCI Marseille-Provence en charge des commerces reconnaît un Noël sans magie. "On sent que les gens ne sont pas portés par les fêtes. D'habitude il y a un moteur, une envie de faire des achats, la folie de Noël, il y a un élan", attendu en vain cette année.

Un magasin fermé rue Saint-Fé : dans cette rue commerçante de Marseille, de nombreuses boutiques ont baissé le rideau. © Radio France

Une fréquentation en hausse dans les centres commerciaux

Si la clientèle délaisse le centre-ville de Marseille, les affaires semblent au beau fixe dans les centres commerciaux de la région. Marie Canton, la directrice des Terrasses du Port, à la Joliette, prévoit une dernière semaine d'achats de Noël chargée dans les enseignes du centre commercial.

