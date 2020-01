Tous les Ehpad de la Creuse, bientôt équipés en outils de télémédecine

Ce n'est plus de la science fiction. Aujourd'hui grâce à internet, on peut consulter un médecin à distance. Il faut évidemment des outils numériques et médicaux très performants, mais d'ici la fin du mois de mars, l'agence régionale de santé assure que tous les Ehpad de Creuse seront équipés.