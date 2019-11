Tous les foyers isérois retrouveront l’électricité d'ici ce soir assure Enedis

Isère, France

Après la tempête de neige qui a balayé le Nord Isère, la Drôme et l'Ardèche entre jeudi et vendredi dernier, les réseaux électriques ont cessé d’alimenter jusqu'à 90 000 foyers en Isère, au pic de la période. Depuis vendredi, les techniciens d'Enedis travaillent d'arrache-pieds pour évaluer les dégâts et reconnecter les maisons.

Il ne restait lundi soir "que" 4000 foyers encore privés de courant. Bonne nouvelle, la situation devrait revenir à la normale au cours de la journée de mardi , pour tous les foyers privés d’électricité, en Isère, « Nous pensons réalimenter la quasi-totalité des clients ce soir » estime Sylvian Herbin, directeur régional d’Enedis dans les Alpes.

Un retour à la normale, qui a pris du temps, reconnaît le directeur, pour plusieurs raisons. « On a fait face à des chutes de neige exceptionnelles par leur quantité en seulement un jour » affirme Sylvian Herbin. Une neige collante et humide qui a rendu « très difficile » certains accès, doublé de zones de brouillard très dense. « Ce qui nous a _empêché d’utiliser les hélicoptères et les drones_, qui nous auraient permis de constater plus rapidement les dégâts », regrette Sylvian Herbin.

En attendant le rétablissement de tous les réseaux, des groupes électrogènes sont installés dans les zones privées d’électricité, une solution de secours qui peut durer longtemps, assure le directeur d’Enedis : « tant qu’on l’alimente en carburants, ça fonctionne ! ».

Pour éviter les incidents, l’enfouissement des réseaux

Si la priorité constitue pour Enedis le retour de l’électricité pour tout le monde, le groupe doit aussi penser à l’avenir. Ces conditions météorologiques extrêmes risquent de se reproduire de plus en plus fréquemment dans les années à venir. « Nous comptons réaliser des travaux d’enfouissement des câbles très rapidement » assure Sylvian Herbin. « Aujourd’hui déjà, 98% des réseaux neufs sont enfouis en Isère »