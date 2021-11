"Tous les habitants ont froid", dans le 19e arrondissement l'attente du chauffage dans un immeuble HLM

Polaire, gilet en laine, legging, et même gants pour regarder la télévision, c'est la tenue de Nicole, 77 ans, en ce moment. La septuagénaire, locataire d'un immeuble géré par Paris Habitat dans le 19e, se plaint de ne pas avoir de chauffage. "Je ne suis pas jeune. Il fait actuellement 17°C chez moi. Alors je ne demande pas du 25°C non plus. Mais juste, un peu de chauffage l'hiver." Nicole n'est pas la seule à se plaindre d'avoir froid dans son immeuble. "Chez moi, il fait 18°C pas plus. Le vent passe sous les fenêtres, les murs ne sont pas isolés", déplore Nelly.

"On a dû mettre des radiateurs d'appoint"

Pourtant dans ce bâtiment, la chaudière centrale a fait l'objet d'une mise en route mi-octobre. Sauf que depuis, le chauffage semble ne fonctionner que par intermittence et il reste tiède voire froid quand il s'active. "On a dû mettre des radiateurs d'appoint mais ça va nous coûter cher en électricité", ajoute Nelly.

Nicole doit mettre des gants lorsqu'elle regarde la télé © Radio France - Théo Caubel

Depuis plusieurs semaines, elle tente d'alerter son bailleur sans succès jusqu'à présent. "On a le sentiment d'être pris pour des abrutis. On n'a aucun interlocuteur, être méprisé comme cela c'est inadmissible. On peut comprendre s'il y a un problème technique sur la chaudière. Et tant mieux, au moins, on pourrait nous dire qu'elle va être réparée. Mais là, on ne nous dit rien !" Elle s'inquiète de devoir passer l'hiver sans chauffage, surtout que les premières gelées sont attendues cette semaine sur la capitale.

Un technicien envoyé sur place

Contacté par France Bleu, Paris Habitat précise qu'à ce jour aucune défaillance de la chaudière centrale n'a été identifiée. Cependant, un chauffagiste a été envoyé sur place ce lundi et il devrait y rester au moins jusqu'à ce mardi. Selon le bailleur, il pourrait s'agir d'un problème de purge des radiateurs. Paris Habitat précise que les immeubles du quartier vont faire l'objet de travaux de rénovation énergétique à hauteur de 38 millions d'euros. Néanmoins, ils ne sont pas prévus avant 2023 voire 2024.