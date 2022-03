"Tous les matins, c'est l'angoisse" : la compagne de ce Creusois est toujours coincée en Ukraine

La compagne ukrainienne d'Yves-Olivier Ebé est coincée dans un village à une centaine de kilomètres de Kiev. Elle et ses proches passent leurs nuit dans une cave, au son des sirènes, et cherchent à quitter rapidement le pays.

"Le quotidien c'est se réveiller chaque matin, regarder ses messages pour voir si rien n'est arrivé pendant la nuit". Depuis le début de l'offensive russe, la compagne ukrainienne d'Yves-Olivier Ébé est réfugiée dans un village à 150 kilomètres de Kiev, la capitale. Editeur numérique de France Bleu Creuse, Yves-Olivier met en images la matinale pour France 3 chaque matin. Il se trouvait lui-même à Kiev il y a une dizaine de jours, il est revenu en France quelques jours avant le début de l'invasion par les troupes russes. Depuis, il vit suspendu aux nouvelles de sa compagne et de ses proches sur place. Il a témoigné sur France Bleu Creuse ce mercredi matin.

Impossible de partir

"Ils passent toutes les nuits dans la cave enterrée de la maison où ils se trouvent", détaille Yves-Olivier. "Ils y vont aussi quand ils entendent les alarmes, plusieurs fois par jour. Le reste du temps, il faut trouver de la nourriture, du carburant, faire des stocks".

Yves-Olivier parvient à rester en contact régulier avec elle et sa famille, malgré des coupures. "Tous les matins, on attend des nouvelles, on espère que rien de grave n'est arrivé. Parfois, elle me dit qu'il y a des sirènes, qu'ils doivent aller s'abriter, que je n'aurai pas de nouvelles pendant plusieurs heures et de ne pas m'inquiéter. Alors, le stress revient. Tant que l'application de messagerie Whatsapp ne confirme pas que mon message a été lu".

Le village où sa compagne et ses proches sont réfugiés ne se trouve qu'à une centaine de kilomètres de la frontière moldave, mais impossible pour l'instant de partir. "Il y a la crainte de faire une mauvaise rencontre sur la route, des soldats par exemple. Les gens sont aussi très tendus." Pourtant, le départ devient urgent. "Ils cherchent vraiment un moyen de s'en aller, maintenant que les soldats russes vont être un peu partout". Le retour à la maison n'est pas une option. Le quartier de Kiev, Podil, où vivait sa compagne, a été bombardé.