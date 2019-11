Tous les menus de la Cuisine centrale désormais disponibles en ligne et en temps réel

La Cuisine centrale s'occupe de toute la restauration collective de la ville du Mans et depuis le 22 octobre, les menus sont disponibles en ligne et en temps réel sur le site internet de la ville. Une manière de renforcer l'information quant à la composition des repas.

Le Mans, France

Grâce à la mise en ligne des menus, il est désormais possible de vérifier les allergènes et la provenance des aliments sur une période de 4 semaines, en plus de la semaine en cours.

La mise en ligne des menus se faisait déjà, mais de manière plus diffuse. Dorénavant, les menus sont mis automatiquement sur internet et cela permet de voir si les produits sont bio, locaux ou ont un Label Rouge ou une Appellation d'Origine Contrôlée. "Tout cela pour se mettre en conformité avec la loi EGALIM et qu'il y ait 50% de produits de qualité et 20% de produits bio. Sur ce dernier point, c'est déjà un pari respecté", explique Daniel Gras, le directeur de la cuisine centrale du Mans.

Favoriser les produits locaux et bio

Pour Anne-Marie Choisne, conseillère municipale déléguée à la restauration collective, ce nouveau site permet surtout d'être un gage de qualité des aliments, "c'était une priorité pour la restauration collective et pour la ville du Mans". En 2014, 2% seulement des produits étaient bio et pour 2020 cela va concerner 27% des produits.

Nous misons sur les produits locaux mais avec 11.000 repas par jour, c'est difficile de tout faire avec du local mais toute la viande est française et la grande majorité des produits sont également français

Autre nouveauté avec les menus de la restauration collective: il y aura désormais un repas sans viande, une fois par semaine. "C'est un menu ovo-lacto-végétarien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de viande, ni de poisson mais les œufs et les produits laitiers sont autorisés". Ce menu sans viande commencera à partir du 1er novembre, explique Leslie Simon, diététicienne à la cuisine centrale du Mans.

La cuisine centrale ne prépare pas seulement des repas pour les scolaires, mais aussi pour les centres de loisirs, les crèches, les EHPAD, les EHPA, le portage à domicile et l'Auberge du Gué Bernisson. En 2018, cela représentait 1. 775.000 repas.

Les menus sont consultables sur le site internet de la ville et sur l'application mobile "Le Mans en poche".