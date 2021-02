Le risque d'éboulements justifie le contournement de Beynac selon Germinal Peiro

Le dossier du contournement de Beynac ne semble toujours pas clos. Ce mardi après-midi, Germinal Peiro a présenté les conclusions d'une étude qui explique que le risque d'éboulement à Beynac est bien réel. Les opposants dénoncent un coup de com'.

"La déviation permettrait de régler les problèmes de sécurité" assure Germinal Peiro lors d'une conférence de presse ce mardi après-midi organisée à Beynac. Le président du conseil départemental de la Dordogne semble croire encore dur comme fer au contournement alors que la justice administrative a ordonné la démolition du chantier. Selon lui, les éboulements de pierre sont trop fréquents dans la commune. Une étude menée par un cabinet privé à la demande du département va dans son sens. Les opposants sont vent debout.

"Il y a des pierres qui tombent régulièrement"

La conférence de presse est organisée seulement quelques jours après les chutes de pierre à l'entrée de Beynac. Quatre jours plus tard, les cailloux sont toujours en place et la route encore coupée. Les voitures empruntent le parking pour circuler. Cette chute de pierre est une nouvelle preuve pour Germinal Peiro : "Il y a des pierres qui tombent régulièrement, on l'a encore vu il y a quelques jours" déclare le président. Il poursuit : "Les études ont prouvé que le passage des poids-lourds fragilise les falaises. Tous les quatre matins, il y a des éboulements !".

Le cabinet privé Géolithe a été missionné au mois de décembre dernier pour réaliser une étude de diagnostic sur l'état des falaises à Beynac. Selon ce cabinet, qui assure "ne pas faire de politique", "le risque d'éboulement s'accentue". Des blocs sont considérés comme instables et peuvent tomber sur la route départementale 703. D'après Géolithe, les falaises du Pech et de Beynac peuvent s'écrouler d'ici un à cinq ans.

"La déviation permettrait de régler les problèmes de sécurité" conclut-il. Or, le projet de déviation est désormais enterrer puisque la justice a ordonné la démolition du chantier.

"C'est d'un ridicule !"

Et c'est bien cela qui agace les opposants à la déviation. Philippe D'Eaubonne, président de l'association Sauvons la Vallée de la Dordogne, en tête. "Cette déviation est annulée par une décision de justice. Elle doit être démolie. Le président essaye par tous les moyens, même avec des petits cailloux, de bloquer la D703. Et après il dit "Regardez la déviation est indispensable". C'est pas sérieux !".

D'après lui, la chute de pierre il y a quatre jours, a été monté en épingle : "On a dit c'est le rocher qui tombe. Ce n'est pas un rocher, ce sont des pierres de taille qui sont tombées du muret en haut. Partout, il y a des murs qui tombent en Dordogne. C'est d'un ridicule !".