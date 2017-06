"Tous les secteurs marchent bien" Denis Lambert, PDG de LDC

VIDEO : Denis Lambert, PDG du groupe LDC revient sur les bons chiffres de la société sarthoise spécialisée dans le poulet.

Plus de trois milliards 580 millions d'euros de chiffre d'affaires soit 100 millions d'euros de plus que l'année dernière, Denis Lambert, le patron de LDC est heureux. Tous les voyants sont au vert et il y a encore un marché important à conquérir.

Interview Denis Lambert, PDG du groupe LDC

Tous les secteurs ont bien marché

"Cette année, la plupart de nos pôles d'activité sont en progression" nous dit Denis Lambert, le PDG de LDC. "Je crois que c'est la première fois que la même année, tous les pôles sont en progression, donc tous ces petits plus font un gros plus. Je ne peux pas vous dire ce qui a le plus marché, parce que si on regarde les chiffres, on a toujours le traiteur qui a une croissance entre quatre et cinq pour cent, après il y a la volaille; et on a aussi une très belle croissance pour les œufs, et je dirai même que nos activités en Pologne ont bien marché".

Un marché énorme à conquérir

"Aujourd'hui, sur dix poulets ou viandes de poulet consommés en France, 40% viennent de chez LDC" souligne Denis Lambert, "mais parallèlement, la France importe 40%de poulet. Le poulet français est reconnu avec tous les labels rouges et avec toutes nos marques, on est reconnu. Par contre, au niveau de la restauration, de la restauration collective, il y a des produits moins chers qui arrivent d'autres pays. Et quand ça arrive d'autres pays européens comme la Belgique, les Pays-Bas, ou l'Allemagne, et bien, on se dit que LDC pourrait le faire. Aujourd'hui quand vous allez au restaurant, je pense qu'il faut demander l'origine du poulet".

L'abattoir de Loué transformé

"Sur la Sarthe, on a des projets importants en terme d'investissements" poursuit Denis Lambert, PDG de LDC, "on va refaire l'abattoir de Loué. Les travaux ont déjà commencé et j'espère que dans un an, l'abattoir sera refait, modernisé avec beaucoup plus de capacités en découpe de volaille. Rien à voir avec les polémiques sur les abattoirs. nos abattoirs sont déjà aux normes, on est contrôlé par les services vétérinaires qui font très bien leur travail et le bien être animal fait partie de toutes les formations qu'on indique à nos salariés. en fait, on s'adapte à la demande. À Loué, on vendait beaucoup de poulets entiers et aujourd'hui, les consommateurs veulent manger des produits de découpe et on a besoin d'augmenter la capacité à découper ces produits.

Du mal à recruter

"Suite à ces investissements, on est sur du maintien de l'emploi" souligne Denis Lambert, PDG de LDC. "On recrute et il est difficile de recruter. On a du mal à trouver les personnels, et cela sur tous les postes. Il y a toujours une période d'essai parce que c'est dans la logique, mais nous sommes une entreprise qui recrute régulièrement. Et sur les salaires, je sais que sur Sablé, le salaire moyen d'un personnel qui a plus de neuf ans d'ancienneté, c'est 30% au-dessus du SMIC".