"Tous mes rêves se sont envolés" : dans l'Yonne, certains migrants préfèrent repartir chez eux plutôt que de rester

A Auxerre ce samedi, un collectif d'aide aux migrants s'est rassemblé pour alerter sur le règlement Dublin, un dispositif de demande d'asile jugé trop contraignant. Derrière la mobilisation, c'est le parcours de migrants désillusionnés et fatigués. Portrait de l'un d'eux.

Muhammad a fêté ses 34 ans en début de semaine, mais il en paraît dix de moins. Arrivé en mars dernier en France, il loge au Prahda d'Appoigny, l'ex-Formule 1 reconverti en centre d'hébergement temporaire. Muhammad ne parle pas très bien Français, alors nous poursuivons en Anglais.

Le règlement "Dublin" ne laisse pas le choix du pays

"_Je suis parti de mon pays à cause de la souffrance et de la guerre. Le gouvernement faisait tuer beaucoup de monde._" Ce diplômé de littérature anglaise avait alors choisi de venir vivre en France, si souvent vantée comme le pays des droits de l'Homme. "En venant ici, j'espérais me sentir en sécurité, être protégé, et avoir une meilleure vie de manière générale."

Sauf que Muhammad est entré en Europe par l'Allemagne, ce qui en fait son pays "Dublin". C'est le principe de ce règlement, adopté par l'Union Européenne en 2013 : la demande d'asile doit se faire uniquement dans le pays dans lequel le migrant est entré, ou a été contrôlé en premier. C'est donc en Allemagne, et pas ailleurs, que le trentenaire est censé déposer sa demande d'asile. Problème : "Je ne veux pas retourner en Allemagne. Les réfugiés sur place disent qu'ils souffrent beaucoup, que les Allemands ne veulent pas de nous. Et puis, ils doivent attendre deux, trois ans pour avoir l'asile. Et parfois même, la réponse ne vient jamais."

Je ne trouve pas mon humanité ici

Alors il a préféré l'autre option : rentrer au Soudan, malgré les risques. "Je serai peut-être emprisonné, peut-être même tué... Mais ici, je souffre. Tous mes rêves se sont envolés devant ces difficultés. Je ne trouve pas mon humanité. C'est pareil au final. Mais là-bas, au moins, j'ai ma famille et je pourrai être près d'eux."

Une triste ironie du sort pour lui qui travaillait dans l'humanitaire pour une ONG britannique. Muhammad devrait repartir au Soudan à la fin du mois d'octobre. Et, comme lui, une vingtaine de migrants du centre d'Appoigny devront faire leur choix dans les prochaines semaines.