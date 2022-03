"Tous précaires, tous solidaires" des Limousins dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat

Des centaines de personnes manifestent à Limoges et Ussel ce jeudi matin pour défendre le pouvoir d'achat et réclamer une hausse des salaires, des pensions de retraite, des allocations et des bourses étudiantes. Mobilisation nationale également relayée à Tulle et Saint-Junien cet après-midi.

C'est l'une des principales préoccupations des français en ce moment : le pouvoir d'achat est au cœur d'une mobilisation nationale ce jeudi, à l'appel d'une intersyndicale. A Limoges, environ 400 personnes se sont ainsi retrouvées pour un défilé revendicatif associant de nombreuses catégories de la population. Dans le cortège, des jeunes et des retraités côtoient notamment des salariés de la fonction publique. Ils réclament une hausse des salaires, des pensions de retraite, des allocations et des bourses étudiantes, pour faire face à l'inflation. Une question qui prend une dimension encore plus importante depuis le début de la guerre en Ukraine, qui engendre une nouvelle hausse des prix.

Un éducateur mobilisé dans le cortège de Limoges, pour réclamer un meilleur salaire. © Radio France - Salomé Pineda

Plusieurs autres cortèges relayent aussi le mouvement en Corrèze et en Haute-Vienne. Une manifestation similaire se déroule à Ussel ce matin et des défilés partiront aussi de Tulle, depuis la préfecture à 14h, et de Saint-Junien, où le rassemblement est fixé à 14h30 sur la place de la Bourse.