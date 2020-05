Tous solidaires... avec les commerçants, avec les artisans et avec... votre santé !

Commençons par une première initiative... sportive !

La ville de Bordeaux propose tout au long de l'année des cours d'activité physique d'une durée d'une heure. Ils se déroulent en général le samedi à partir de 10h dans différents quartiers de la commune. Mais depuis le début du confinement, il est évidement impossible de se regrouper pour assister à ces séances. Du coup, une décision a été prise. Hors de question d'arrêter la pratique du sport. Vous allez pouvoir la faire depuis chez vous.

Des vidéos sont diffusées sur facebook. Par ailleurs sur youtube Ann Bost réalise des cours de gym douce que vous avez la possibilité de visionner quand vous le souhaitez. Pour cela cliquez ICI.

Autre initiative... Elle provient d'une savonnerie.

Cha' mousse, entreprise girondine - Cha' mousse

Cha' mousse est une entreprise girondine. Elle a été créée en novembre 2019 sur la commune de Floirac (rive droite de la Garonne dans l'agglomération de Bordeaux). Camille Soler s'est installée dans des anciennes caves. Une fois réhabilitées, ces caves ont été transformées en savonnerie.

Camille Soler est née à Libourne. Elle n'a que 27 ans mais elle a déjà un passé de graphiste. C'est elle qui a dessiné et imaginé le marketing. Autre argument ou atout majeur... les ingrédients utilisés pour fabriquer ces savons, ils sont naturels et bios. Elle produit jusqu'à 800 savons par mois... Mais la crise du coronavirus est passée par là.

Il a fallu trouver des solutions pour sauver l'entreprise mais également envisager (peut-être) de futurs développements. C'est ainsi qu'une campagne participative a été lancée sur le site kiss kiss bank bank. Elle prend la forme de pré-ventes. Il reste encore un mois pour aider Cha' mousse... Un petit coup de pouce ICI !

Enfin... Les commerçants de Libourne s'organisent pour éviter le pire !

Tous avec les commerçants de Libourne - LMC

Ils ont créé depuis un mois un groupe Facebook, un site internet et une chaîne YouTube " Libournemescommerces". Le but est clair. Ces outils sont faits par des bénévoles pour informer les Libournais (et les autres consommateurs de Gironde) de l'actualité des commerces de Libourne. Cela permet effectivement de mieux faire passer les messages sur l'actualité immédiate des différents magasins, des boutiques et des enseignes sur le centre de Libourne. Déjà presque 1000 personnes (en 1 mois) suivent les infos données chaque jour par les différents commerçants (drive, ouverture programmée, organisation pour pouvoir acheter malgré le confinement...).

La page Facebook se consulte ICI