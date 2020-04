Il y a 2 semaines, la Fondation de France, l’Institut Pasteur et l’APHP lançaient un grand appel à la solidarité sous la bannière commune : Tous unis contre le virus. Une initiative soutenue par France Bleu Paris.

“Tous Unis contre le virus” a réuni plus de 15 millions d’euros. Merci à vous

Face à l’ampleur des besoins, la Fondation de France, l’Institut Pasteur et l’APHP lançaient appel à la solidarité pour soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables.

Les dons collectés sont destinés à venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, à financer des projets de recherche ainsi qu’à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables.

Aujourd'hui, cette collecte s’élève à plus de 15 millions d’euros.

De nombreuses actions sont déjà menées. Elles sont à retrouver sur fondationdefrance.org

C’est grâce à vous, à votre soutien, à votre générosité que cela a été rendu possible.

Bravo et merci.

