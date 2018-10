Magland, France

Mercredi dernier, une maman de Magland dans la vallée de l'Arve en Haute-Savoie lançait un appel aux dons sur le plateau télévisé de l'émission "Touche pas à mon poste" sur la chaîne C8. Katia Chetcuti expliquait le cancer du cerveau très rare dont souffre sa fille de huit ans.

Un cancer inopérable

La terrible maladie a été diagnostiquée il y a tout juste un an alors que rien ne laissait présager le pire. Les parents ont amené la petite Naomie à l'hôpital en suspectant une infection urinaire. Un scanner sera réalisé, il y aura des doutes des médecins. Après une batterie de tests, le diagnostic sera terrible : cancer du cerveau. Une forme extrêmement rare, le GITC "Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral" de haut grade et qui ne peut pas être opéré. Le pronostic vital est engagé. Naomie n'aurait plus que deux ans à vivre.

Aujourd'hui l'état de Naomie a empiré : elle subit des traitements lourds (chimiothérapie etc.) et a du mal à se déplacer.

En France, il n'existe actuellement aucun traitement pour cette forme rare de cancer. Le seul espoir de Katia et de son mari réside dans des programmes expérimentaux au Mexique ou aux Etats-unis, et cela coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est pour cela que les parents ont décidé de lancer une cagnotte sur internet.

Près de 100.000 euros en cinq jours

C'est à ce moment là que tout s'emballe. En cinq jours, la cagnotte visible sur le site Leetchi affiche près de 100.000 euros. Tout est d'abord parti d'une petite vidéo postée par le chanteur Black M, dans laquelle il soutient Naomie. Ensuite, le passage télévisé permettra de convaincre d'autres donneurs, par centaines.

La maman de Naomie explique que si la petite fille devait être amené au Mexique, le coût serait de 345.000 euros pour une chimio-immunothérapie.

Sur une page facebook, les parents de Naomie donnent régulièrement des nouvelles de leur combat.