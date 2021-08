Tous vaccinés ? Débat entre Jean-François Portarrieu (LREM) et Manuel Bompard (LFI)

A l'heure de la rentrée, les avis s'affrontent toujours, sur le pass sanitaire. Ce lundi 30 août sur France Bleu Occitanie, deux élus en ont débattu. D'un côté, Jean-François Portarrieu, député de Haute-Garonne pour la majorité présidentielle. En face, le Toulousain Manuel Bompard, l'eurodéputé de la France Insoumise.

Le vaccin, seule solution ? Oui pour Portarrieu, non pour Bompard

"C’est positif que l’épidémie baisse" s'est d'abord réjoui Manuel Bompard, "mais je ne suis pas sûr que ça soit en raison du développement du pass sanitaire, qui est une mauvaise solution (...) Je le combats, et je le rejette". L'élu de la France Insoumise s’inquiète de la rentrée, du retour au travail et à l’école : "ce sont des facteurs de risques", et il dit regrette "une impréparation" aussi bien pour le brassage dans les transports en commun que pour la reprise du travail en présentiel, etc. Au delà du pass sanitaire, il dit souhaiter "d’autres solutions" pour que le rebond de l'épidémie n’ait pas lieu.

Pour Jean-François Portarieu, "la solution, c’est le vaccin, et nous devons vacciner encore plus rapidement possible, le plus grand nombre de personnes possibles (...). Nous sommes le pays de Louis Pasteur, et quand la science nous donne les moyens de nous protéger, il faut les saisir avec confiance". Pour le député LREM, "refuser le vaccin, c’est manifester une forme d’égoïsme".

Mais pour Manuel Bompard, "il peut être légitime d’avoir des interrogations et des doutes" sur le vaccin contre le Covid-19 "avec des technoloqies assez récentes". Pour inciter à la vaccination, il aurait aimé que le gouvernement privilégie "une certaine forme de conviction, plutôt qu’une contrainte, ce qui n’a pas été fait". Pour lui, "le vaccin ne peut pas être la seule solution à la crise sanitaire".

Portarrieu rejette les critiques sur "l'impréparation" de la rentrée scolaire

En ce qui concerne la rentrée scolaire, Jean-François Portarieu se félicite de l'installation de "centres mobiles de vaccination au sein des collèges et des lycées". L'élu de la majorité rejette les critiques sur "l'impréparation", et rappelle que les mesures pour les établissements scolaires ont été prises "en concertation", et en tenant compte de l'avis des "plus hautes autorités médicales".

"Il est nécessaire d'être inflexible sur les principes, car il s'agit de la santé des gens. Mais il faut être pragmatique sur la mise en oeuvre en tenant compte des différentes situations".