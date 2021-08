Tous vaccinés : on en parle avec Frédéric Valletoux qui juge que les antivax mènent un mauvais combat

Frédéric Valletoux, maire de Fontainebleau et président de la Fédération hospitalière de France estime que cette rentrée 2021 se fait avec "une arme qu'on n'avait pas il y a quelques mois de façon massive : les vaccins".

Il rappelle que pour cette quatrième vague, on a vu que des territoires peu vaccinés, comme les Antilles ou la Polynésie, ont été fortement touchés alors que des territoires fortement vaccinés ont été plus protégés des formes graves de la maladie.

À Fontainebleau le pass sanitaire est bien accepté assure la maire Frédéric Valletoux

À propos de l'obligation pour les salariés en relation avec le public de se faire vacciner ou de faire un test toutes les 72 heures, le maire de Fontainebleau indique que dans sa mairie cela se passe plutôt bien. "Les choses se mettent en place positivement, c’est-à-dire sans heurts aussi bien à la mairie dans le personnel municipal que dans les bars et restaurants".

Frédéric Valletoux a fait le tour de la centaine de bars et restaurants de sa ville et il assure que personne ne lui a dit que le pass sanitaire était un obstacle pour la venue des clients. Les gens acceptent cette contrainte, dit-il, il n'y a pas eu d'incidents.

Le pass sanitaire est-il vraiment utile ?

Giovanni, auditeur de France Bleu Paris, se pose la question de l'utilité du pass sanitaire puisque, dit-il, même vacciné, on peut être contagieux.

Le président de la Fédération hospitalière de France lui répond en rappelant que le vaccin permet d'éviter les formes graves de la maladie et donc d'éviter l'engorgement des hôpitaux.

"Cela vous protège vous et cela protège aussi les autres, dit-il. Si on a vécu des confinements, si on a vécu des moments plus durs de privation de liberté et de mouvement ces 18 derniers mois, c'est parce qu'il fallait préserver la ligne hospitalière pour éviter que les hôpitaux soient dans une situation soit à l'italienne de mars 2020 soit ce qu'on a vu aux Antilles ces dernières semaines, c’est-à-dire des hôpitaux totalement débordés par l'afflux de patients". Il rappelle que 85% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés.

Préserver l'hôpital, ne pas le centrer uniquement sur la prise en charge des patients Covid, c'est permettre à tous d'y aller, indique Frédéric Valletoux.

Les soignants et le vaccin anti Covid

Les soignants ont l'obligation de se faire vacciner et les sanctions vont tomber à partir du 15 septembre 2021 pour ceux qui diraient non au vaccin.

Frédéric Valletoux pense que le 15 septembre, on va s'apercevoir que la couverture vaccinale des soignants est très élevée. "Elle ne sera sans doute pas de 100% mais elle sera très très élevée parce que l'immense majorité des soignants sont rentrés dans ce schéma de vaccination et on aura globalement des soignants et des professionnels qui seront vaccinés".

Il ajoute qu'il y aura sans doute des sanctions pour "quelques cas parce que sur un million de personnes qui travaillent à l'hôpital cela peut toucher quelques centaines, quelques milliers de personnes mais cela toujours marginal pour moi".

Les soignants antivax mènent un mauvais combat estime Frédéric Valletoux

Il ajoute "moi je suis choqué par ceux qui font de la vaccination un combat c'est-à-dire les soignants qui font de la non-vaccination un combat".

Il estime que "quand on s'engage dans le soin, quand on s'engage dans un métier qui est là pour protéger les plus fragiles, c'est qu'on a une éthique, on a une responsabilité et puis par ailleurs, il faut savoir que la couverture vaccinale des soignants, indépendamment du Covid, elle est déjà plus large que tous les Français".

"Il y en a qui d'après moi font un mauvais combat. Alors on voit bien derrière les à-côtés médiatiques, tout d'un coup la mousse que ça fait, ils auront leur heure de gloire". Il estime qu'il ne faut pas mélanger le Covid et la vaccination et les autres problèmes et difficultés que peut avoir l'hôpital.

Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour tous ?

Frédéric Valletoux rappelle qu'il est favorable à l'obligation vaccinale pour tous dès 12 ans au moins.

Dans quelques jours, c'est la rentrée des classes et "les foyers qui vont reprendre ce sont les écoles puisque les enfants ne sont pas vaccinés donc il faut être très attentif".

Il y a une grande vigilance à avoir, ajoute-t-il, car si les enfants sont protégés des formes graves du Covid, ils transmettent le virus.