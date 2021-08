"J’ai le droit de ne pas me vacciner, mais pas de polluer la vie des autres" dit le préfet de la Haute-Vienne

"Tous vaccinés ?... On en parle !", c'était une émission spéciale ce lundi sur France Bleu Limousin, alors que le pass sanitaire connaît une nouvelle extension et que la rentrée scolaire se profile. La rectrice de l'académie de Limoges et le préfet de la Haute-Vienne répondaient à vos questions.

La rectrice de l'académie de Limoges Carole Drucker-Godard et le préfet de la Haute-Vienne Seymour Morsy étaient les invités d'une matinale spéciale ce lundi sur France Bleu Limousin : "Tous vaccinés ?... On en parle !" Ils ont répondu aux nombreuses questions concernant la rentrée scolaire, mais aussi l'extension du pass sanitaire. Ce lundi il devient obligatoire pour tous les salariés ou bénévoles travaillant dans les lieux où les usagers devaient déjà le présenter. Voici les principaux points à retenir de leurs réponses face aux interrogations des auditeurs et internautes de France Bleu Limousin.

Le pass sanitaire n'est pas "liberticide" pour le préfet de la Haute-Vienne

En préambule, le préfet de la Haute-Vienne Seymour Morsy est revenu sur la mobilisation des opposants au pass sanitaire, qui ont encore défilé à Limoges et Brive durant le week-end, et qui qualifient ce pass de "liberticide". Un terme inapproprié pour Seymour Morsy. "Rappelez-vous qu'il y a un an et demi, on ne sortait pas à plus d'un kilomètre, l'essentiel des magasins étaient fermés et on devait remplir un papier pour dire "je vais faire mes courses ou je vais promener mon chien". Ce n'était pas liberticide avant et ce le serait aujourd'hui ?" Le préfet de la Haute-Vienne estime au contraire que chacun est libre de ses choix. "J'ai le droit de ne pas me faire vacciner, mais je n'ai pas le droit pas de polluer la vie de ceux qui ont fait l’effort d’être vaccinés, c'est ça la réalité !"

Le préfet de la Haute-Vienne Seymour Morsy répond aux détracteurs du pass sanitaire

Plaidoyer pour la vaccination

Le préfet de la Haute-Vienne insiste d'ailleurs sur l'importance de la vaccination, en soulignant que parmi les personnes hospitalisées pour des formes graves de Covid-19, huit sur dix ne sont pas vaccinées. "On n'a pas d'autre solution que de franchir ce pas là" indique Seymour Morsy, en plaidant aussi pour la troisième dose qui sera proposée dès mi-septembre pour les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes souffrant de co-morbidités.

Au-delà des centres de vaccination fixes, en place dans les principales villes du département, le préfet de la Haute-Vienne rappelle qu'il y a aussi des équipes mobiles qui vont continuer d'aller vers les personnes plus éloignées de ces centres. Des opérations sont notamment prévues prochainement à Châteauponsac, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Panazol, de même que dans les quartiers prioritaires de Limoges. Les vaccinations sans rendez-vous continuent également au centre commercial Saint-Martial à Limoges, dans le cadre d'une opération lancée en début d'été. Des centres éphémères seront aussi mis en place sur les prochaines grandes manifestations en Limousin, comme le Concours National de la race Limousine, prévue du 17 au 29 septembre à Limoges.

Réécoutez en intégralité l'interview de Seymour Morsy, préfet de la Haute-Vienne

Nous abordons cette rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité - Carole Drucker-Godard, rectrice de l'académie de Limoges

Cette semaine marque aussi la fin des vacances scolaires, avec la rentrée programmée mercredi pour les enseignants et jeudi pour les élèves. Une rentrée source d'interrogations, voire de stress pour certains personnels, parents d'élèves ou encore enfants. La rectrice de l'académie de Limoges Carole Drucker-Godard se veut toutefois rassurante. "Nous abordons cette rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité, on n'est pas du tout dans le cas de l'année précédente" indique d'emblée . Elle souligne que le protocole sanitaire pour les établissements scolaires est connu depuis fin juillet, "ce qui veut dire qu'il a été anticipé". Elle revendique également un savoir-faire des personnels intervenant dans ces établissements, qui sont désormais rodés à la gestion de la crise sanitaire. "Tout est cadré, nous travaillons avec méthode et le protocole sanitaire est très, très clair."

Vacciné pour aller en classe ?

Il n'y a aucune obligation de vaccination pour les élèves de plus de 12 ans ou pour le personnel de l'Education Nationale précise la rectrice, qui indique par ailleurs que le pass sanitaire n'est pas exigé dans les établissements scolaires. Malgré tout, la vaccination est fortement recommandée à partir de 12 ans ajoute Carole Drucker-Godard, car "on sait que c'est la solution pour avoir une situation la plus normale possible." Des vaccinations seront d'ailleurs proposées aux 12-17 ans dans six lycées de l'académie de Limoges pour commencer, à partir du lundi 6 septembre.

Ce dispositif, encadré par l'ARS, se mettra en place selon diverses modalités précise Carole Drucker-Godard. "Soit des équipes mobiles viennent directement des centres de vaccination dans les établissements scolaires, ou bien nous allons accompagner les élèves vers les centres de vaccination." Le dispositif sera d'abord proposé à des élèves de plus de 16 ans, qui n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Les familles sont toutefois informées par le biais des chefs d'établissement, à compter de ce lundi. A ce jour,35% des élèves de l'académie de Limoges ont reçu au moins une injection et entre 80 et 85% des enseignants sont vaccinés selon les chiffres fournis par la rectrice. "C'est un taux d'acceptation vraiment favorable" indique encore Carole Drucker-Godard.

L'école à la maison encore imposée dans certains cas

Si un cas de Covid-19 est détecté dans une classe du second degré (collèges et lycées), les élèves vaccinés pourront continuer à aller en cours normalement, en revanche les élèves non vaccinés devront rester chez eux et suivre les cours à distance, dans le cadre de la continuité pédagogique mise en place depuis le début de la crise sanitaire. Pour la rectrice, ce système hybride est lui aussi rodé désormais et elle estime que "la fracture numérique n'existe quasiment plus" car les établissements scolaires ont reçu des équipements informatiques. Le rectorat propose aussi des prêts d'ordinateurs, de kits de connexion et même de caméras "on est à la maison, mais on est vraiment en direct face aux enseignants."