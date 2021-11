Toussaint : le drôle de quotidien des entrepreneurs en pompes funèbres

Installée à Quimper depuis huit ans, Christelle Le Comte est une entrepreneuse en pompes funèbres "passionnée". Son rôle : organiser les cérémonies civiles ou religieuses, la mise en terre ou la crémation et soutenir les familles en deuil. "Je m'adapte à chaque famille, et je cherche toujours la petite chose en plus qui va rendre une cérémonie plus belle aux yeux des proches". Au travail, la quarantenaire s'habille "de façon impeccable", mais sans en faire trop. "Les familles qui viennent nous voir portent leurs vêtements de tous les jours. Il faut qu'on soit accessibles".

Christelle n'aime pas trop parler d'elle, mais plutôt de "ses" familles comme elle dit . Leur tristesse, leur dignité, ce qu'elle fait pour rendre leur deuil plus léger. "C'est vraiment notre rôle, d'accompagner du mieux possible". Elle a appris à percevoir les liens entre les membres d'une famille, à trouver "le juste milieu" à chaque fois.

On a affaire à toutes les catégories sociales, toutes les origines, et toutes les religions. On apprend énormément de choses sur les rites de chaque culte en préparant les cérémonies.

Bien sûr, il y a des moments plus durs. "Quand il s'agit d'enfants, c'est le plus difficile", glisse Christelle. Elle se souvient aussi de la période du confinement, au printemps 2020, quand les familles ne pouvaient "ni voir leur proche à l'hôpital, ni voir le corps, ni faire de cérémonies. Ca a été très dur". Et les souvenirs qui l'émeuvent le plus ? "Il y en a tellement ! Chaque cérémonie me touche car chacune est unique".

Le monde de la mort change

Dans son métier, elle est aux premières loges pour observer les évolutions des pratiques funéraires. Parmi elles, la hausse du nombre de crémations, "y compris chez les personnes âgées. Le plus souvent, c'est pour simplifier la vie à leurs proches", constate Christelle. Le nombre de cérémonies à l'église baisse aussi. "Les personnes de plus de 85 ans sont toujours enterrées à l'église. Pour les personnes plus jeunes, c'est de plus en plus rare".

Christelle Le Comte raconte son quotidien "passionnant" d'entrepreneuse en pompes funèbres Copier

Le métier aussi change. "La profession est de plus en plus formée, et de plus en plus féminine", note Christelle. Quand elle s'est lancée en 2013, c'était la première femme de tout le Finistère à travailler dans ce secteur.